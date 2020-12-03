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Глава МИД Франции: Париж и Берлин продолжат прилагать усилия для достижения мира в Украине

Глава МИД Франции: Париж и Берлин продолжат прилагать усилия для достижения мира в Украине

Киев  •  УНН

 • 12596 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Париж и Берлин намерены продолжать свои усилия по урегулированию кризиса в Украине, несмотря на существующие трудности. Об этом заявил в четверг глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, выступая на 27-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, пишет УНН.

“Что касается украинского вопроса, в решении которого парижский саммит год назад открыл новую динамику, то Франция и Германия продолжают свои усилия в целях урегулирования украинского конфликта и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, несмотря на существующие сложности”, — сказал он.

Французский министр иностранных дел считает решение украинского кризиса одной из главных задач для европейского континента. “Крайне важно ответить на множество вызовов, с которыми сегодня сталкивается европейская безопасность”, — указал он.

Напомним, что последний саммит нормандского формата прошел в Париже 9 декабря 2019 года.

Заявление главы МИД Франции Жана-Ив Ле Дриана:

Глава МИД Франции также отметил, что Париж работает в тесном контакте с Москвой и Вашингтоном с целью долгосрочного решения проблемы Нагорного Карабаха.

“В качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ Франция в контакте с американскими и российскими партнерами участвует на всех уровнях в поисках мирного долгосрочного решения”, — сказал он.

“Мы подтверждаем вместе с (главой МИД России) Сергеем Лавровым и (первым заместителем госсекретаря США) Стивеном Бигэном нашу общую решимость искать долговременное решение на базе достигнутого 9 ноября соглашения о прекращении огня”, — заявил он. “Этот мандат нам доверен странами ОБСЕ, и мы продолжим его выполнение в рамках нашей организации”, — сказал он.

Глава французского МИД также высказался за прогресс на других векторах деятельности ОБСЕ. “Мы хотели бы, чтобы ОБСЕ укрепила свою роль в каждой из областей, в том числе в военной и политической сферах”, — сказал Ле Дриан.

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