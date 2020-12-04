ООС: украинские позиции трижды обстреляли, есть раненый

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. С начала текущих суток на Донбассе зафиксировано три вражеских обстрела с артиллерийского и снайперского оружия и минометов, один украинский военный получил ранения в результате обстрела снайпера. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины капитан Михаил Шаравара, передает УНН.

"По состоянию на 12:00 текущих суток, в утренние часы, российско-оккупационные войска использовали запрещенные артиллерийские системы 122-го калибра и 120-ти мм минометы, осуществив обстрел наших позиций вблизи населенного пункта Водяное. Кроме того, около 11:00, противник вел огонь из снайперского оружия вблизи Луганского. К сожалению, в результате вражеского снайперского огня, один украинский военный получил ранения. Его оперативно эвакуировали в лечебное учреждение, ему предоставляется вся необходимая медицинская помощь", - рассказал Шаравара.

Также капитан отметил, что о применении вооруженными формированиями Российской Федерации запрещенных образцов тяжелого вооружения было сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Напомним, что в течение вчерашнего дня, 3 декабря, зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков, украинских военных обстреливали из минометов и артиллерии.

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