ООС: украинские позиции трижды обстреляли, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. С начала текущих суток на Донбассе зафиксировано три вражеских обстрела с артиллерийского и снайперского оружия и минометов, один украинский военный получил ранения в результате обстрела снайпера. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины капитан Михаил Шаравара, передает УНН.
"По состоянию на 12:00 текущих суток, в утренние часы, российско-оккупационные войска использовали запрещенные артиллерийские системы 122-го калибра и 120-ти мм минометы, осуществив обстрел наших позиций вблизи населенного пункта Водяное. Кроме того, около 11:00, противник вел огонь из снайперского оружия вблизи Луганского. К сожалению, в результате вражеского снайперского огня, один украинский военный получил ранения. Его оперативно эвакуировали в лечебное учреждение, ему предоставляется вся необходимая медицинская помощь", - рассказал Шаравара.
Также капитан отметил, что о применении вооруженными формированиями Российской Федерации запрещенных образцов тяжелого вооружения было сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
Напомним, что в течение вчерашнего дня, 3 декабря, зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков, украинских военных обстреливали из минометов и артиллерии.