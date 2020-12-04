ООС: зафіксовано два обстріли з боку бойовиків, є поранений

"Від початку поточної доби, 4 грудня, на ділянках відповідальності наших бригад з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення домовленостей, які вступили в дію 27 липня 2020 року відповідно до рішення Тристоронньої контактної групи", - йдеться в повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік населеного пункту Водяне противник здійснив обстріл наших позицій із забороненого важкого озброєння, а саме артилерійських систем 122-го калібру та 120-ти мм мінометів.

Крім того, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Луганського, унаслідок пострілу ворожого снайпера отримав вогнепальне поранення військовослужбовець Об’єднаних сил. Українському захиснику оперативно надано першу медичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я середньої важкості.

Належно виконують завдання в районі проведення операції інші складові сил оборони. Саперами ДСНС розміновано понад 6 гектарів території у прифронтовому районі та передано на знищення 84 вибухонебезпечних предметів.

Наші захисники продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

Нагадаємо, 3 грудня бойовики дев'ять разів порушили режим припинення вогню.