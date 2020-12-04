Ситуація у Карабасі: Азербайджан вручив ноту протесту послу Франції

“4 грудня посол Франції в Азербайджані Закарі Гросс був викликаний в МЗС Азербайджану. На зустрічі послу вручена нота протесту МЗС Азербайджану у зв’язку з прийнятою Національними зборами Франції резолюцією “Захист вірменського народу і християнських громад Європи і Сходу”, — йдеться в повідомленні.

Глава французького диппредставництва зазначив, що доведе позицію МЗС Азербайджану до офіційного Парижа.

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У четвер Національні збори Франції підтримали прийняту раніше Сенатом (нижня палата парламенту) резолюцію, в якій міститься заклик до влади країни визнати незалежність Нагірного Карабаху. У п’ятницю МЗС Азербайджану виступило з коментарем, в якому розцінило прийняття цієї резолюції як черговий “недружній і провокаційний крок” парламенту Франції.

27 вересня в Нагірному Карабасі загострилася ситуація, там почалися активні бої. Баку і Єреван оскаржують належність регіону з лютого 1988 року, коли він оголосив про вихід зі складу Азербайджанської РСР, а в 1991-му про незалежність. Під час збройного конфлікту 1992-1994 років Баку втратив контроль над Карабахом і сімома прилеглими до нього районами. З 1992 року ведуться переговори про мирне врегулювання конфлікту в рамках Мінської групи ОБСЄ, головують в якій Росія, США і Франція.

9 листопада президент РФ Володимир Путін, президент Азербайджану Ільхам Алієв і прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписали спільну заяву про повне припинення військових дій в Нагірному Карабасі. Згідно з документом, азербайджанська і вірменська сторони зупиняються на зайнятих позиціях, потім ряд районів переходить під контроль Баку, а вздовж лінії зіткнення і Лачинського коридору розміщуються російські миротворці.