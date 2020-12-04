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Ситуація у Карабасі: МЗС Вірменії відреагувало на рішення Сенату Франції про "визнання Карабаху"

Ситуація у Карабасі: МЗС Вірменії відреагувало на рішення Сенату Франції про "визнання Карабаху"

Київ • УНН

 • 14350 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. МЗС Вірменії вважає важливим прийняття парламентом Франції резолюції із закликом до влади країни визнати незалежність Нагірного Карабаху. Заяву вірменського зовнішньополітичного відомства розповсюдила в п’ятницю його пресслужба, пише УНН.

“Ми надаємо велику значимість подібним діям міжнародного співтовариства на користь остаточного і справедливого врегулювання нагірно-карабаського конфлікту в рамках співголовування Мінської групи ОБСЄ, визнання статусу Арцаху (невизнана Нагірно-Карабахська республіка) на основі права на самовизначення, яке стало однією з головних вимог забезпечення безпеки вірмен Арцаху”, — йдеться в заяві МЗС Вірменії.

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У МЗС Вірменії привітали єдину позицію нижньої і верхньої палат парламенту Франції. “Резолюцією зафіксована необхідність гарантій безпеки мирного населення Арцаху, факти саботажу мирного процесу військовим шляхом з боку Азербайджану і розміщення за сприяння Туреччини терористичних угруповань і найманців в Нагірному Карабасі”, — додали в вірменському зовнішньополітичному відомстві.

Нагадаємо, 3 грудня Національні збори (нижня палата парламенту) Франції підтримали прийняту раніше Сенатом (верхньою палатою парламенту) резолюцію з закликом до влади країни визнати незалежність Нагірного Карабаху. При цьому МЗС Франції заявило, що Париж не визнає самопроголошену Нагірно-Карабахську республіку, і підкреслило, що Франція як співголова Мінської групи ОБСЄ прихильна врегулювання карабахського конфлікту шляхом переговорів, і їх результат “не може бути визначений заздалегідь і в односторонньому порядку”.

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