Ситуація у Карабасі: МЗС Вірменії відреагувало на рішення Сенату Франції про "визнання Карабаху"

“Ми надаємо велику значимість подібним діям міжнародного співтовариства на користь остаточного і справедливого врегулювання нагірно-карабаського конфлікту в рамках співголовування Мінської групи ОБСЄ, визнання статусу Арцаху (невизнана Нагірно-Карабахська республіка) на основі права на самовизначення, яке стало однією з головних вимог забезпечення безпеки вірмен Арцаху”, — йдеться в заяві МЗС Вірменії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сенат Франції проголосував за визнання Карабаху: парламент Азербайджану відреагував

У МЗС Вірменії привітали єдину позицію нижньої і верхньої палат парламенту Франції. “Резолюцією зафіксована необхідність гарантій безпеки мирного населення Арцаху, факти саботажу мирного процесу військовим шляхом з боку Азербайджану і розміщення за сприяння Туреччини терористичних угруповань і найманців в Нагірному Карабасі”, — додали в вірменському зовнішньополітичному відомстві.

Нагадаємо, 3 грудня Національні збори (нижня палата парламенту) Франції підтримали прийняту раніше Сенатом (верхньою палатою парламенту) резолюцію з закликом до влади країни визнати незалежність Нагірного Карабаху. При цьому МЗС Франції заявило, що Париж не визнає самопроголошену Нагірно-Карабахську республіку, і підкреслило, що Франція як співголова Мінської групи ОБСЄ прихильна врегулювання карабахського конфлікту шляхом переговорів, і їх результат “не може бути визначений заздалегідь і в односторонньому порядку”.