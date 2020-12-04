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Ситуация в Карабахе: МИД Армении отреагировал на решение Сената Франции о "признании Карабаха"

Киев  •  УНН

 • 14346 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. МИД Армении считает важным принятие парламентом Франции резолюции с призывом к властям страны признать независимость Нагорного Карабаха. Заявление армянского внешнеполитического ведомства распространила в пятницу его пресс-служба, пишет УНН.

“Мы придаем большую значимость подобным действиям международного сообщества в пользу окончательного и справедливого урегулирования нагорнокарабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, признания статуса Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика) на основе права на самоопределение, которое стало одним из главных требований обеспечения безопасности армян Арцаха”, — говорится в заявлении МИД Армении.

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В МИД Армении приветствовали единую позицию нижней и верхней палат парламента Франции. “Резолюцией зафиксирована необходимость гарантий безопасности мирного населения Арцаха, факты саботирования мирного процесса военным путем со стороны Азербайджана и размещения при содействии Турции террористических группировок и наемников в Нагорном Карабахе”, — добавили в армянском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, 3 декабря Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции поддержало принятую ранее Сенатом (верхней палатой парламента) резолюцию с призывом к властям страны признать независимость Нагорного Карабаха. При этом МИД Франции заявил, что Париж не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику, и подчеркнул, что Франция как сопредседатель Минской группы ОБСЕ привержена урегулированию карабахского конфликта путем переговоров, и их исход “не может быть определен заранее и в одностороннем порядке”.

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