Импорт электричества, защита атомной генерации, ракеты для ПВО: Зеленский дал ряд задач после селектора

Президент Владимир Зеленский после докладов назвал самой сложной после ударов рф ситуацию в Киеве, где более 1400 многоэтажек без отопления, сообщил о работе с Румынией для увеличения возможного импорта электричества, а также указал на потребность "иного уровня реагирования" на удары рф, для которых объекты атомной генерации остаются мишенями, и хотел бы видеть график по поставкам ракет для ПВО от партнеров, пишет УНН.

Детали

"Провел селектор по ситуации в энергетике и ликвидации последствий российских ударов. Самые сложные обстоятельства до сих пор в столице: более 1400 многоквартирных домов Киева без отопления, и важно, чтобы люди из каждого такого дома получали всю необходимую поддержку", - написал Зеленский в соцсетях.

Также, по его словам, в Киеве будет увеличен объем программы пакетов тепла. В ближайшее время программа выйдет на объем раздачи людям 40 тысяч таких пакетов, и значительная часть именно в Киеве, отметил Президент.

Были, по его словам, доклады по ситуации на Киевщине, в Харькове и в других городах области, на Сумщине, Черниговщине, Донетчине, на Днепровщине, в Кропивницком и области. Отдельно обсудили ситуацию на Херсонщине, где, по его данным, "6 населенных пунктов области в тяжелых энергетических условиях из-за постоянных ударов беспилотников и, соответственно, чрезвычайно сложные обстоятельства для восстановления". Областные власти, как указал Зеленский, должны обеспечить дополнительную работу в этом направлении – и защитную, и восстановительную. Были доклады также по Николаеву, Одессе, Полтавщине, Черкасщине, Житомирщине, Винницкой, Львовской, Черновицкой областях.

"Благодарю всех, кто работает над масштабированием трансграничного сотрудничества с Румынией, чтобы увеличить объемы возможного импорта электричества в Украину", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, "подробно обсудили с министром энергетики ситуацию с атомной генерацией". "Для российской армии объекты нашей атомной генерации, в том числе инфраструктура и сети, которые связаны с атомными станциями, остаются фактически постоянными мишенями. И это требует другого уровня реагирования, чем достигнуто сейчас. Нужно больше защиты и больше коммуникации с партнерами, чтобы мир не молчал об этой угрозе", - указал Зеленский.

Президент сообщил, что также обсудили с командующим Воздушных сил ВСУ и министром обороны "выполнение партнерами наших договоренностей по поставкам ракет для ПВО". "Должен быть четкий график получения соответствующих пакетов от партнеров, и все институции нашего государства должны максимально включиться, чтобы ускорить поставки. Не должно быть таких ситуаций, когда паузы в поставках для Украины фактически усиливают результат российских ударов. На каждую российскую попытку сломать Украину и украинцев должны быть четкие ответы. Благодарю всех, кто с Украиной!" - отметил Глава государства.

Атомная генерация до сих пор частично разгружена, из-за атак рф обесточивания в 3 областях, есть аварийные отключения - Минэнерго