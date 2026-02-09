Атомная генерация до сих пор частично разгружена, из-за атак рф обесточивания в 3 областях, есть аварийные отключения - Минэнерго

Боевые действия и вражеские обстрелы оставили без света часть жителей трех областей, после недавних массированных атак рф на энергетику атомная генерация все еще частично разгружена, в отдельных регионах аварийные отключения, сообщили в понедельник в Минэнерго, пишет УНН.

Вражеские обстрелы

"В результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры страны частично обесточены потребители в Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях", - сообщили в Минэнерго.

Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.

"Продолжается ликвидация последствий двух массированных атак врага на энергосистему страны в течение прошлой недели. Энергетики делают все возможное, чтобы вернуть в работу поврежденное врагом оборудование. Восстановление продолжается как на электростанциях, так и на высоковольтных подстанциях, обеспечивающих выдачу мощности АЭС. Сейчас атомная генерация все еще частично разгружена", - указали в Минэнерго.

Графики и аварийные отключения

"По всей стране действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. Из-за сложной ситуации в энергосистеме в отдельных регионах вынужденно применены аварийные обесточивания", - отметили в Минэнерго.

