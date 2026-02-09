Атомная генерация до сих пор частично разгружена, из-за атак рф обесточивания в 3 областях, есть аварийные отключения - Минэнерго

$43.050.09
08:22 • 9468 просмотра
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
07:43 • 16067 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
8 февраля, 19:59 • 22656 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
8 февраля, 17:37 • 39890 просмотра
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
8 февраля, 16:39 • 41297 просмотра
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
Эксклюзив
8 февраля, 13:58 • 37047 просмотра
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
8 февраля, 12:29 • 36216 просмотра
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Эксклюзив
8 февраля, 10:00 • 26125 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
8 февраля, 08:45 • 17759 просмотра
В отдельных регионах уменьшен объем аварийных отключений - Укрэнерго
8 февраля, 08:35 • 13268 просмотра
Зеленский подписал указы о новых санкциях против производителей ракет и финансового сектора РФ
Амбициозные планы Saab: Швеция готовит портфель на 300 истребителей Gripen для Украины и мира
9 февраля, 01:38 • 11943 просмотра
Поражение социалистов в испанском Арагоне: правительство Санчеса теряет поддержку в регионах
9 февраля, 02:28 • 10331 просмотра
Пророссийский сепаратист Синиша Каран победил на повторных выборах в Республике Сербской
9 февраля, 03:25 • 9720 просмотра
Украинские военные ликвидировали 1250 оккупантов за прошедшие сутки
9 февраля, 05:05 • 16709 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"
06:52 • 15375 просмотра
публикации
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленных
8 февраля, 07:00 • 46506 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарков
7 февраля, 07:00 • 68091 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалисты
6 февраля, 14:41 • 85352 просмотра
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 85352 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой Odrex
6 февраля, 11:15 • 78961 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
6 февраля, 11:00 • 78313 просмотра
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 78313 просмотра
УНН Lite
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"
06:52 • 15678 просмотра
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизни
6 февраля, 17:59 • 32378 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессии
5 февраля, 18:35 • 45943 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро
5 февраля, 15:30 • 46966 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерью
5 февраля, 13:14 • 55292 просмотра
Атомная генерация до сих пор частично разгружена, из-за атак рф обесточивания в 3 областях, есть аварийные отключения - Минэнерго

Киев • УНН

 • 716 просмотра

Из-за боевых действий и обстрелов часть Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей осталась без света. Атомная генерация частично разгружена после массированных атак рф.

Атомная генерация до сих пор частично разгружена, из-за атак рф обесточивания в 3 областях, есть аварийные отключения - Минэнерго

Боевые действия и вражеские обстрелы оставили без света часть жителей трех областей, после недавних массированных атак рф на энергетику атомная генерация все еще частично разгружена, в отдельных регионах аварийные отключения, сообщили в понедельник в Минэнерго, пишет УНН.

Вражеские обстрелы 

"В результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры страны частично обесточены потребители в Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях", - сообщили в Минэнерго.

Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.

"Продолжается ликвидация последствий двух массированных атак врага на энергосистему страны в течение прошлой недели. Энергетики делают все возможное, чтобы вернуть в работу поврежденное врагом оборудование. Восстановление продолжается как на электростанциях, так и на высоковольтных подстанциях, обеспечивающих выдачу мощности АЭС. Сейчас атомная генерация все еще частично разгружена", - указали в Минэнерго.

Графики и аварийные отключения

"По всей стране действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. Из-за сложной ситуации в энергосистеме в отдельных регионах вынужденно применены аварийные обесточивания", - отметили в Минэнерго.

Россия за неделю выпустила по Украине более 2000 дронов и 116 ракет - Зеленский08.02.26, 11:28 • 4200 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоВойна в УкраинеЭкономика
