Атомная генерация до сих пор частично разгружена, из-за атак рф обесточивания в 3 областях, есть аварийные отключения - Минэнерго
Киев • УНН
Из-за боевых действий и обстрелов часть Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей осталась без света. Атомная генерация частично разгружена после массированных атак рф.
Боевые действия и вражеские обстрелы оставили без света часть жителей трех областей, после недавних массированных атак рф на энергетику атомная генерация все еще частично разгружена, в отдельных регионах аварийные отключения, сообщили в понедельник в Минэнерго, пишет УНН.
Вражеские обстрелы
"В результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры страны частично обесточены потребители в Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях", - сообщили в Минэнерго.
Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.
"Продолжается ликвидация последствий двух массированных атак врага на энергосистему страны в течение прошлой недели. Энергетики делают все возможное, чтобы вернуть в работу поврежденное врагом оборудование. Восстановление продолжается как на электростанциях, так и на высоковольтных подстанциях, обеспечивающих выдачу мощности АЭС. Сейчас атомная генерация все еще частично разгружена", - указали в Минэнерго.
Графики и аварийные отключения
"По всей стране действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. Из-за сложной ситуации в энергосистеме в отдельных регионах вынужденно применены аварийные обесточивания", - отметили в Минэнерго.
Россия за неделю выпустила по Украине более 2000 дронов и 116 ракет - Зеленский08.02.26, 11:28 • 4200 просмотров