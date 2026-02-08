Россия за неделю выпустила по Украине более 2000 дронов и 116 ракет - Зеленский
Киев • УНН
За последнюю неделю россия применила против Украины более 2000 ударных дронов, около 1200 управляемых авиационных бомб и 116 ракет. Президент Зеленский подчеркнул необходимость поддержки Украины для остановки агрессии.
За последнюю неделю россия применила против Украины более 2000 ударных дронов, около 1200 управляемых авиационных бомб и 116 ракет различных типов. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.
Почти ежедневно они бьют по энергетике, логистической инфраструктуре, жилым домам. И это происходит даже тогда, когда идет дипломатическая работа ради мира
Президент подчеркнул, что на российские удары нельзя закрывать глаза, ведь отсутствие должной реакции международного сообщества приводит к увеличению количества атак и росту их жестокости.
Зеленский подчеркнул, что остановить агрессию возможно только при условии реальной поддержки Украины, в частности путем предоставления ракет для систем противовоздушной обороны и вооружения для украинских военных. Отдельно он отметил, что для результативности дипломатии необходимо постоянное давление на РФ, чтобы цена войны для нее стала неприемлемой.
Силы ПВО ночью уничтожили 69 российских дронов из 10108.02.26, 09:21 • 2168 просмотров