Россия за неделю выпустила по Украине более 2000 дронов и 116 ракет - Зеленский

$43.140.00
50.900.00
ukenru
Эксклюзив
10:00 • 36 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
7 февраля, 20:45 • 16848 просмотра
Победитель Нацотбора 2026: Украину на Евровидении представит LelekaPhotoVideo
7 февраля, 20:13 • 30978 просмотра
Критическая ситуация в Киевской области: острый дефицит энергии и гибель спасателя - в ОВА рассказали деталиPhoto
7 февраля, 13:35 • 29781 просмотра
Зеленский провел селектор после массированного удара рф: в Украине значительные отключения света
7 февраля, 10:29 • 35207 просмотра
СБУ поразила российский завод, производящий компоненты топлива для вражеских ракет Х-55 и Х-101PhotoVideo
Эксклюзив
7 февраля, 10:00 • 29238 просмотра
Минус 2 трлн долларов с октября: что сломало биткоин и началась ли новая крипто-кризис
Эксклюзив
7 февраля, 06:00 • 27373 просмотра
"Радостный момент": отец и тренер скелетониста и знаменосца Владислава Гераскевича о впечатлениях от церемонии открытия Олимпиады-2026, поддержке Украины и амбициях команды
Эксклюзив
6 февраля, 16:55 • 38146 просмотра
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
6 февраля, 16:00 • 49020 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
6 февраля, 14:58 • 45353 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−5°
4м/с
80%
743мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Взрыв на электроподстанции в Ленинградской области РФ: населенные пункты остались без светаVideo8 февраля, 00:18 • 9510 просмотра
российский дрон атаковал Чугуев: повреждены дома, ранен человекPhoto8 февраля, 00:54 • 5082 просмотра
Платите сами: оккупанты снимают с себя ответственность за разрушенные дома - ЦНС8 февраля, 03:22 • 13061 просмотра
США меняют тактику ведения переговоров по Украине - AP04:30 • 21079 просмотра
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto07:00 • 8402 просмотра
публикации
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto07:00 • 8916 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 35885 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 56659 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 50668 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 52075 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Музыкант
Владимир Зеленский
Джефф Безос
Марк Карни
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Оман
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 18900 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 33013 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 34938 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 43726 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 46689 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Дипломатка
Шахед-136
Микоян МиГ-29

Россия за неделю выпустила по Украине более 2000 дронов и 116 ракет - Зеленский

Киев • УНН

 • 684 просмотра

За последнюю неделю россия применила против Украины более 2000 ударных дронов, около 1200 управляемых авиационных бомб и 116 ракет. Президент Зеленский подчеркнул необходимость поддержки Украины для остановки агрессии.

Россия за неделю выпустила по Украине более 2000 дронов и 116 ракет - Зеленский

За последнюю неделю россия применила против Украины более 2000 ударных дронов, около 1200 управляемых авиационных бомб и 116 ракет различных типов. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

Почти ежедневно они бьют по энергетике, логистической инфраструктуре, жилым домам. И это происходит даже тогда, когда идет дипломатическая работа ради мира

- говорится в сообщении.

Президент подчеркнул, что на российские удары нельзя закрывать глаза, ведь отсутствие должной реакции международного сообщества приводит к увеличению количества атак и росту их жестокости.

Зеленский подчеркнул, что остановить агрессию возможно только при условии реальной поддержки Украины, в частности путем предоставления ракет для систем противовоздушной обороны и вооружения для украинских военных. Отдельно он отметил, что для результативности дипломатии необходимо постоянное давление на РФ, чтобы цена войны для нее стала неприемлемой.

Силы ПВО ночью уничтожили 69 российских дронов из 10108.02.26, 09:21 • 2168 просмотров

Ольга Розгон

Война в УкраинеПолитика
Недвижимость
Техника
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Дипломатка
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Владимир Зеленский
Украина