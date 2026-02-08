росія за тиждень випустила по Україні понад 2000 дронів і 116 ракет - Зеленський

$43.140.00
7 лютого, 20:45
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
7 лютого, 20:13
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
7 лютого, 13:35
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
7 лютого, 10:29
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101PhotoVideo
Ексклюзив
7 лютого, 10:00
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
Ексклюзив
7 лютого, 06:00
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Популярнi новини
Окупанти обстріляли Херсон: троє жінок отримали поранення7 лютого, 23:43 • 6170 перегляди
Вибух на електропідстанції у ленінградській області рф: населені пункти залишились без світлаVideo8 лютого, 00:18 • 7284 перегляди
Платіть самі: окупанти знімають з себе відповідальність за зруйновані будинки - ЦНС8 лютого, 03:22 • 11974 перегляди
США змінюють тактику проведення переговорів щодо України - AP04:30 • 19891 перегляди
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto07:00 • 5652 перегляди
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto07:00 • 5940 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 34824 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 49723 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00
росія за тиждень випустила по Україні понад 2000 дронів і 116 ракет - Зеленський

Київ • УНН

 • 12 перегляди

За останній тиждень росія застосувала проти України понад 2000 ударних дронів, близько 1200 керованих авіаційних бомб і 116 ракет. Президент Зеленський наголосив на необхідності підтримки України для зупинки агресії.

росія за тиждень випустила по Україні понад 2000 дронів і 116 ракет - Зеленський

росія за останній тиждень застосувала проти України понад 2000 ударних дронів, близько 1200 керованих авіаційних бомб і 116 ракет різних типів. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.

Майже щодня вони б’ють по енергетиці, логістичній інфраструктурі, житлових будинках. І це відбувається навіть тоді, коли триває дипломатична робота заради миру

- йдеться у повідомленні.

Президент наголосив, що на російські удари не можна заплющувати очі, адже відсутність належної реакції міжнародної спільноти призводить до збільшення кількості атак і зростання їхньої жорстокості.

Зеленський підкреслив, що зупинити агресію можливо лише за умови реальної підтримки України, зокрема шляхом надання ракет для систем протиповітряної оборони та озброєння для українських військових. Окремо він зазначив, що для результативності дипломатії необхідний постійний тиск на рф, аби ціна війни для неї стала неприйнятною.

Ольга Розгон

Війна в УкраїніПолітика
