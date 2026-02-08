росія за тиждень випустила по Україні понад 2000 дронів і 116 ракет - Зеленський
Київ • УНН
За останній тиждень росія застосувала проти України понад 2000 ударних дронів, близько 1200 керованих авіаційних бомб і 116 ракет. Президент Зеленський наголосив на необхідності підтримки України для зупинки агресії.
росія за останній тиждень застосувала проти України понад 2000 ударних дронів, близько 1200 керованих авіаційних бомб і 116 ракет різних типів. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.
Майже щодня вони б’ють по енергетиці, логістичній інфраструктурі, житлових будинках. І це відбувається навіть тоді, коли триває дипломатична робота заради миру
Президент наголосив, що на російські удари не можна заплющувати очі, адже відсутність належної реакції міжнародної спільноти призводить до збільшення кількості атак і зростання їхньої жорстокості.
Зеленський підкреслив, що зупинити агресію можливо лише за умови реальної підтримки України, зокрема шляхом надання ракет для систем протиповітряної оборони та озброєння для українських військових. Окремо він зазначив, що для результативності дипломатії необхідний постійний тиск на рф, аби ціна війни для неї стала неприйнятною.
