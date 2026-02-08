Сили ППО уночі знищили 69 російських дронів зі 101
Київ • УНН
Уночі 8 лютого рф атакувала Україну 101 ударним БпЛА, 70 з яких – "шахеди". Сили ППО знищили 69 ворожих безпілотників. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, пише УНН.
У ніч на 8 лютого (з 18:00 7 лютого) противник атакував 101 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово – рф., близько 70 із них – "шахеди"
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 69 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
