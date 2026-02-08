$43.140.00
Силы ПВО ночью уничтожили 69 российских дронов из 101

Киев • УНН

В ночь на 8 февраля РФ атаковала Украину 101 ударным БПЛА, 70 из которых – "шахеды". Силы ПВО уничтожили 69 вражеских беспилотников.

В ночь на 8 февраля РФ атаковала Украину 101 ударным БПЛА, 70 из которых – "шахеды". Силы ПВО уничтожили 69 вражеских беспилотников. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, пишет УНН.

В ночь на 8 февраля (с 18:00 7 февраля) противник атаковал 101 ударным БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск, Шаталово – РФ., около 70 из них – "шахеды"

- говорится в сообщении.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 69 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

На фронте зафиксировано 294 боевых столкновения: наиболее активно на Покровском и Лиманском направлениях08.02.26, 09:06 • 354 просмотра

Ольга Розгон

