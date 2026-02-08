$43.140.00
7 февраля, 20:45 • 14056 просмотра
Победитель Нацотбора 2026: Украину на Евровидении представит LelekaPhotoVideo
7 февраля, 20:13 • 25162 просмотра
Критическая ситуация в Киевской области: острый дефицит энергии и гибель спасателя - в ОВА рассказали деталиPhoto
7 февраля, 13:35 • 25147 просмотра
Зеленский провел селектор после массированного удара рф: в Украине значительные отключения света
7 февраля, 10:29 • 30576 просмотра
СБУ поразила российский завод, производящий компоненты топлива для вражеских ракет Х-55 и Х-101PhotoVideo
Эксклюзив
7 февраля, 10:00 • 26099 просмотра
Минус 2 трлн долларов с октября: что сломало биткоин и началась ли новая крипто-кризис
Эксклюзив
7 февраля, 06:00 • 26159 просмотра
"Радостный момент": отец и тренер скелетониста и знаменосца Владислава Гераскевича о впечатлениях от церемонии открытия Олимпиады-2026, поддержке Украины и амбициях команды
Эксклюзив
6 февраля, 16:55 • 37149 просмотра
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
6 февраля, 16:00 • 48513 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
6 февраля, 14:58 • 44352 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
6 февраля, 14:54 • 33027 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
На фронте зафиксировано 294 боевых столкновения: наиболее активно на Покровском и Лиманском направлениях

Киев • УНН

 • 158 просмотра

За прошедшие сутки зафиксировано 294 боевых столкновения, из которых наиболее активные на Покровском и Лиманском направлениях. Общие потери российских захватчиков составили 1040 человек.

На фронте зафиксировано 294 боевых столкновения: наиболее активно на Покровском и Лиманском направлениях

Начались 1446-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины, за прошедшие сутки зафиксировано 294 боевых столкновения. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН

По уточненной информации, вчера противник нанес один ракетный удар, применил 39 ракет, совершил 74 авиационных удара, сбросил 227 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 3663 дронов-камикадзе и совершил 2778 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 117 – из реактивных систем залпового огня

- говорится в сообщении.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Орлы, Покровское Днепропетровской области; Трудовое, Новосолошино, Любицкое, Зализничное, Верхняя Терса, Гуляйпольское, Чаривное, Желтая Круча, Юрковка, Барвиновка, Широкое, Долинка, Воздвижевка Запорожской области.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава и шесть других важных целей российских захватчиков.

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки наши защитники отбили 11 атак врага, противник совершил 93 обстрела, в том числе 15 - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг 18 раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, в районах Покровки, Зеленого, Старицы, Чугуновки, Прилипки, Лимана, Волчанска, Волчанских Хуторов и в направлении Григоровки.

На Купянском направлении вчера произошло 13 вражеских атак. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в сторону Петропавловки, Куриловки, Глушковки, Новой Кругляковки, Шейковки и Песчаного.

На Лиманском направлении враг провел 20 атак. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Копанки, Среднее, Новоселовка, Ставки, Дробышево, Заречное.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили 11 попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Платоновки, Ямполя, Закитного и в направлении Рай-Александровки.

На Краматорском направлении противник шесть раз атаковал в районах Миньковки, Предтечино, Васюковки, Орехово-Васильевки и в направлении Приволья.

На Константиновском направлении враг совершил 28 атак вблизи Плещеевки, Русиного Яра, Константиновки и в сторону населенных пунктов Иванополье, Бересток, Новопавловка, Ильиновка, Степановка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 64 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Вольное, Новый Донбасс, Родинское, Котлино, Покровск, Гришино, Муравка, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону населенных пунктов Сергеевка, Белицкое, Новоалександровка, Новоподгороднее, Новопавловка.

На Александровском направлении противник в течение минувшего дня совершил шесть атак, в районах Приволья, Александрограда и в направлении Ивановки.

На Гуляйпольском направлении произошло 15 атак оккупантов - в районе Гуляйполя и в сторону Святопетровки, Староукраинки, Доброполья, Прилук, Зеленого, Еленоконстантиновки.

На Ореховском направлении наши защитники отбили 11 атак противника в районах Щербаков, Малых Щербаков, Степногорска и в сторону Новоандреевки, Павловки, Приморского и Лукьяновского.

На Приднепровском направлении враг за прошедшие сутки провел две неудачные наступательные действия.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Более тысячи солдат и сотни БПЛА: в Генштабе рассказали о потерях врага за сутки08.02.26, 07:46 • 1718 просмотров

Ольга Розгон

Война в Украине
Техника
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Днепропетровская область
Запорожская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина