На фронте зафиксировано 294 боевых столкновения: наиболее активно на Покровском и Лиманском направлениях

Начались 1446-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины, за прошедшие сутки зафиксировано 294 боевых столкновения. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН

По уточненной информации, вчера противник нанес один ракетный удар, применил 39 ракет, совершил 74 авиационных удара, сбросил 227 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 3663 дронов-камикадзе и совершил 2778 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 117 – из реактивных систем залпового огня - говорится в сообщении.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Орлы, Покровское Днепропетровской области; Трудовое, Новосолошино, Любицкое, Зализничное, Верхняя Терса, Гуляйпольское, Чаривное, Желтая Круча, Юрковка, Барвиновка, Широкое, Долинка, Воздвижевка Запорожской области.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава и шесть других важных целей российских захватчиков.

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки наши защитники отбили 11 атак врага, противник совершил 93 обстрела, в том числе 15 - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг 18 раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, в районах Покровки, Зеленого, Старицы, Чугуновки, Прилипки, Лимана, Волчанска, Волчанских Хуторов и в направлении Григоровки.

На Купянском направлении вчера произошло 13 вражеских атак. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в сторону Петропавловки, Куриловки, Глушковки, Новой Кругляковки, Шейковки и Песчаного.

На Лиманском направлении враг провел 20 атак. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Копанки, Среднее, Новоселовка, Ставки, Дробышево, Заречное.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили 11 попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Платоновки, Ямполя, Закитного и в направлении Рай-Александровки.

На Краматорском направлении противник шесть раз атаковал в районах Миньковки, Предтечино, Васюковки, Орехово-Васильевки и в направлении Приволья.

На Константиновском направлении враг совершил 28 атак вблизи Плещеевки, Русиного Яра, Константиновки и в сторону населенных пунктов Иванополье, Бересток, Новопавловка, Ильиновка, Степановка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 64 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Вольное, Новый Донбасс, Родинское, Котлино, Покровск, Гришино, Муравка, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону населенных пунктов Сергеевка, Белицкое, Новоалександровка, Новоподгороднее, Новопавловка.

На Александровском направлении противник в течение минувшего дня совершил шесть атак, в районах Приволья, Александрограда и в направлении Ивановки.

На Гуляйпольском направлении произошло 15 атак оккупантов - в районе Гуляйполя и в сторону Святопетровки, Староукраинки, Доброполья, Прилук, Зеленого, Еленоконстантиновки.

На Ореховском направлении наши защитники отбили 11 атак противника в районах Щербаков, Малых Щербаков, Степногорска и в сторону Новоандреевки, Павловки, Приморского и Лукьяновского.

На Приднепровском направлении враг за прошедшие сутки провел две неудачные наступательные действия.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Более тысячи солдат и сотни БПЛА: в Генштабе рассказали о потерях врага за сутки