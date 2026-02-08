$43.140.00
7 лютого, 20:45
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
7 лютого, 20:13
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
7 лютого, 13:35
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
7 лютого, 10:29
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101PhotoVideo
Ексклюзив
7 лютого, 10:00
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
Ексклюзив
7 лютого, 06:00
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
На фронті зафіксовано 294 бойових зіткнень: найактивніше на Покровському та Лиманському напрямках

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Протягом минулої доби зафіксовано 294 бойові зіткнення, з яких найактивніші на Покровському та Лиманському напрямках. Загальні втрати російських загарбників склали 1040 осіб.

На фронті зафіксовано 294 бойових зіткнень: найактивніше на Покровському та Лиманському напрямках

Розпочалася 1446-та доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України, протягом минулої доби зафіксовано 294 бойових зіткнення. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН

За уточненою інформацією, вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував 39 ракет, здійснив 74 авіаційні удари, скинув 227 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 3663 дронів-камікадзе та здійснив 2778 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 117 – із реактивних систем залпового вогню

- йдеться у повідомленні.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Орли, Покровське Дніпропетровської області; Трудове, Новосолошине, Любицьке, Залізничне, Верхня Терса, Гуляйпільське, Чарівне, Жовта Круча, Юрківка, Барвінівка, Широке, Долинка, Воздвижівка Запорізької області.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу та шість інших важливих цілей російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої добинаші захисники відбили 11 атак ворога, противник здійснив 93 обстріли, в тому числі 15 - з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 18 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, в районах Покровки, Зеленого, Стариці, Чугунівки, Приліпки, Лиману, Вовчанська,  Вовчанських Хуторів та в напрямку Григорівки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 13 ворожих атак. Наші оборонці відбили штурмові дії противника в бік Петропавлівки, Курилівки, Глушківки, Нової Кругляківки, Шийківки та Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог провів 20 атак. Намагався вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Копанки, Середнє, Новоселівка, Ставки, Дробишеве, Зарічне.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили 11 спроб окупантів просунутися вперед в районах Платонівки, Ямполя, Закітного та в напрямку Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку противник шість разів атакував в районах Міньківки, Предтечиного, Васюківки, Оріхово-Василівки та у напрямку Привілля.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 28 атак поблизу Плещіївки, Русиного Яру, Костянтинівки та в бік населених пунктів Іванопілля, Бересток, Новопавлівка,  Іллінівка, Степанівка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 64 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Вільне, Новий Донбас, Родинське, Котлине, Покровськ, Гришине, Муравка, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Сергіївка, Білицьке, Новоолександрівка, Новопідгороднє, Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив шість атак, в районах Привілля, Олесандрограда та у напрямку Іванівки.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 15 атак окупантів - у районі Гуляйполя та у бік Святопетрівки, Староукраїнки, Добропілля, Прилук, Зеленого, Оленокостянтинівки.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили 11 атак противника у районах Щербаків, Малих Щербаків, Степногірська та у бік Новоандріївки, Павлівки, Приморського й Лук’янівського.

На Придніпровському напрямку ворог минулої доби провів дві невдалі наступальні дії.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Ольга Розгон

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Дніпропетровська область
Запорізька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна