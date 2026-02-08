Понад тисяча солдатів та сотні БпЛА: у Генштабі розповіли про втрати ворога за добу
Київ • УНН
7 лютого російські війська втратили 1040 солдатів та 468 БпЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.02.26 становлять 1246330 осіб.
За добу 7 лютого російські війська втратили на війні з Україною 1040 солдатів та 468 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.02.26 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1246330 (+720) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11651 (+1)
- бойових броньованих машин ‒ 24010 (+1)
- артилерійських систем ‒ 37044 (+8)
- РСЗВ ‒ 1637 (0)
- засоби ППО ‒ 1295 (0)
- літаків ‒ 435 (0)
- гелікоптерів ‒ 347 (0)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 127549 (+468)
- крилаті ракети ‒ 4269 (+24)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 2 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 77439 (+60)
- спеціальна техніка ‒ 4069 (+5)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
За інформацією Генштабу ЗСУ, у січні загальні втрати противника вбитими та важкопораненими склали понад 31,7 тис осіб, що перевищило обсяги його поповнення особовим складом.
Україна втратила 55 тис. військових у війні проти росії - Зеленський04.02.26, 23:10 • 21868 переглядiв