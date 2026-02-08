$43.140.00
Более тысячи солдат и сотни БПЛА: в Генштабе рассказали о потерях врага за сутки

Киев • УНН

 • 32 просмотра

7 февраля российские войска потеряли 1040 солдат и 468 БПЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.02.26 составляют 1246330 человек.

Более тысячи солдат и сотни БПЛА: в Генштабе рассказали о потерях врага за сутки

За сутки 7 февраля российские войска потеряли на войне с Украиной 1040 солдат и 468 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.02.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1246330 (+720) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11651 (+1)
      • боевых бронированных машин ‒ 24010 (+1)
        • артиллерийских систем ‒ 37044 (+8)
          • РСЗО ‒ 1637 (0)
            • средства ПВО ‒ 1295 (0)
              • самолетов ‒ 435 (0)
                • вертолетов ‒ 347 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 127549 (+468)
                    • крылатые ракеты ‒ 4269 (+24)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 2 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 77439 (+60)
                            • специальная техника ‒ 4069 (+5)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              По информации Генштаба ВСУ, в январе общие потери противника убитыми и тяжелоранеными составили более 31,7 тыс. человек, что превысило объемы его пополнения личным составом.

                              Украина потеряла 55 тыс. военных в войне против россии - Зеленский04.02.26, 23:10 • 21868 просмотров

                              Вадим Хлюдзинский

