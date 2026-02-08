Более тысячи солдат и сотни БПЛА: в Генштабе рассказали о потерях врага за сутки
Киев • УНН
7 февраля российские войска потеряли 1040 солдат и 468 БПЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.02.26 составляют 1246330 человек.
За сутки 7 февраля российские войска потеряли на войне с Украиной 1040 солдат и 468 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.02.26 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1246330 (+720) человек ликвидировано
- танков ‒ 11651 (+1)
- боевых бронированных машин ‒ 24010 (+1)
- артиллерийских систем ‒ 37044 (+8)
- РСЗО ‒ 1637 (0)
- средства ПВО ‒ 1295 (0)
- самолетов ‒ 435 (0)
- вертолетов ‒ 347 (0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 127549 (+468)
- крылатые ракеты ‒ 4269 (+24)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 2 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 77439 (+60)
- специальная техника ‒ 4069 (+5)
Данные уточняются.
Напомним
По информации Генштаба ВСУ, в январе общие потери противника убитыми и тяжелоранеными составили более 31,7 тыс. человек, что превысило объемы его пополнения личным составом.
