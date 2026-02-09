Атомна генерація досі частково розвантажена, через атаки рф знеструмлення у 3 областях, є аварійні відключення - Міненерго
Київ • УНН
Через бойові дії та обстріли частина Сумської, Дніпропетровської та Харківської областей залишилася без світла. Атомна генерація частково розвантажена після масованих атак РФ.
Бойові дії і ворожі обстріли залишили без світла частину жителів трьох областей, після недавніх масованих атак рф на енергетику атомна генерація все ще частково розвантажена, в окремих регіонах аварійні відключення, повідомили у понеділок у Міненерго, пише УНН.
Ворожі обстріли
"Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури країни частково знеструмлені споживачі у Сумській, Дніпропетровській та Харківській областях", - повідомили у Міненерго.
Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.
"Триває ліквідація наслідків двох масованих атак ворога на енергосистему країни впродовж минулого тижня. Енергетики роблять усе можливе, щоб повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання. Відновлення триває як на електростанціях, так і на високовольтних підстанціях, що забезпечують видачу потужності АЕС. Наразі атомна генерація все ще частково розвантажена", - вказали у Міненерго.
Графіки та аварійні відключення
"По всій країні діють графіки погодинних відключень електроенергії, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Через складну ситуацію в енергосистемі в окремих регіонах вимушено застосовані аварійні знеструмлення", - зазначили у Міненерго.
