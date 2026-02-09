Атомна генерація досі частково розвантажена, через атаки рф знеструмлення у 3 областях, є аварійні відключення - Міненерго

$43.050.09
50.760.13
ukenru
08:22 • 7814 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
07:43 • 13986 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 20694 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
8 лютого, 17:37 • 37902 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
8 лютого, 16:39 • 39687 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
8 лютого, 13:58 • 36256 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29 • 35545 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 26020 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45 • 17679 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
8 лютого, 08:35 • 13228 перегляди
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
2м/с
70%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Амбітні плани Saab: Швеція готує портфель на 300 винищувачів Gripen для України та світуPhoto9 лютого, 01:38 • 10343 перегляди
Поразка соціалістів в іспанському Арагоні: уряд Санчеса втрачає підтримку в регіонах9 лютого, 02:28 • 7210 перегляди
Проросійський сепаратист Сініша Каран переміг на повторних виборах у Республіці Сербській9 лютого, 03:25 • 6258 перегляди
Українські військові ліквідували 1250 окупантів протягом минулої добиPhoto05:05 • 14910 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo06:52 • 13053 перегляди
Публікації
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 44788 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 66380 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 83729 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 77389 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 76821 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Лавров Сергій Вікторович
Андрій Сибіга
Андрій Костін
Педро Санчес
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Харківська область
Село
Реклама
УНН Lite
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo06:52 • 13385 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 31765 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 45371 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 46456 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 54811 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)

Атомна генерація досі частково розвантажена, через атаки рф знеструмлення у 3 областях, є аварійні відключення - Міненерго

Київ • УНН

 • 120 перегляди

Через бойові дії та обстріли частина Сумської, Дніпропетровської та Харківської областей залишилася без світла. Атомна генерація частково розвантажена після масованих атак РФ.

Атомна генерація досі частково розвантажена, через атаки рф знеструмлення у 3 областях, є аварійні відключення - Міненерго

Бойові дії і ворожі обстріли залишили без світла частину жителів трьох областей, після недавніх масованих атак рф на енергетику атомна генерація все ще частково розвантажена, в окремих регіонах аварійні відключення, повідомили у понеділок у Міненерго, пише УНН.

Ворожі обстріли 

"Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури країни частково знеструмлені споживачі у Сумській, Дніпропетровській та Харківській областях", - повідомили у Міненерго.

Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

"Триває ліквідація наслідків двох масованих атак ворога на енергосистему країни впродовж минулого тижня. Енергетики роблять усе можливе, щоб повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання. Відновлення триває як на електростанціях, так і на високовольтних підстанціях, що забезпечують видачу потужності АЕС. Наразі атомна генерація все ще частково розвантажена", - вказали у Міненерго.

Графіки та аварійні відключення

"По всій країні діють графіки погодинних відключень електроенергії, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Через складну ситуацію в енергосистемі в окремих регіонах вимушено застосовані аварійні знеструмлення", - зазначили у Міненерго.

росія за тиждень випустила по Україні понад 2000 дронів і 116 ракет - Зеленський08.02.26, 11:28 • 4178 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна в УкраїніЕкономіка
російська пропаганда
Енергоатом
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Сумська область
Харківська область
Дніпропетровська область
Міністерство енергетики України