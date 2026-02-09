Імпорт електрики, захист атомної генерації, ракети для ППО: Зеленський дав низку завдань після селектора

Президент Володимир Зеленський після доповідей назвав найскладнішою після ударів рф ситуацію у Києві, де понад 1400 багатоповерхівок без опалення, повідомив про роботу з Румунією для збільшення можливого імпорту електрики, а також вказав на потребу "іншого рівня реагування" на удари рф, для яких об'єкти атомної генерації залишаються мішенями, і хотів би бачити графік по поставках ракет до ППО від партнерів, пише УНН.

Деталі

"Провів селектор по ситуації в енергетиці та ліквідації наслідків російських ударів. Найскладніші обставини досі в столиці: більш ніж 1400 багатоквартирних будинків Києва без опалення, і важливо, щоб люди з кожного такого будинку отримували всю необхідну підтримку", - написав Зеленський у соцмережах.

Також, з його слів, у Києві буде збільшено обсяг програми пакунків тепла. Найближчим часом програма вийде на обсяг роздачі людям 40 тисяч таких пакунків, і значна частина саме в Києві, зазначив Президент.

Були, за його словами, доповіді по ситуації на Київщині, у Харкові та в інших містах області, на Сумщині, Чернігівщині, Донеччині, на Дніпровщині, у Кропивницькому й області. Окремо обговорили ситуацію на Херсонщині, де, за його даними, "6 населених пунктів області у важких енергетичних умовах через постійні удари безпілотників і, відповідно, надзвичайно складні обставини для відновлення". Обласна влада, як вказав Зеленський, повинна забезпечити додаткову роботу в цьому напрямі – і захисну, і відновлювальну. Були доповіді також по Миколаєву, Одесі, Полтавщині, Черкащині, Житомирщині, Вінницькій, Львівській, Чернівецькій областях.

"Дякую всім, хто працює над масштабуванням транскордонної співпраці з Румунією, щоб збільшити обсяги можливого імпорту електрики в Україну", - наголосив Зеленський.

За його словами, "детально обговорили з міністром енергетики ситуацію з атомною генерацією". "Для російської армії обʼєкти нашої атомної генерації, у тому числі інфраструктура та мережі, які повʼязані з атомними станціями, залишаються фактично постійними мішенями. І це потребує іншого рівня реагування, ніж досягнуто зараз. Потрібно більше захисту й більше комунікації з партнерами, щоб світ не мовчав про цю загрозу", - вказав Зеленський.

Президент повідомив, що також обговорили з командувачем Повітряних сил ЗСУ та міністром оборони "виконання партнерами наших домовленостей щодо постачання ракет для ППО". "Повинен бути чіткий графік отримання відповідних пакетів від партнерів, і всі інституції нашої держави повинні максимально включитись, щоб прискорити постачання. Не має бути таких ситуацій, коли паузи в постачанні для України фактично посилюють результат російських ударів. На кожне російське намагання зламати Україну й українців мають бути чіткі відповіді. Дякую всім, хто з Україною!" - зазначив Глава держави.

