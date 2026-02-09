Імпорт електрики, захист атомної генерації, ракети для ППО: Зеленський дав низку завдань після селектора

$43.050.09
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
07:43 • 23168 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 29170 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
8 лютого, 17:37 • 46508 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
8 лютого, 16:39 • 46621 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
8 лютого, 13:58 • 39437 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29 • 38246 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 26456 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45 • 17979 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
8 лютого, 08:35 • 13404 перегляди
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
Проросійський сепаратист Сініша Каран переміг на повторних виборах у Республіці Сербській9 лютого, 03:25 • 15436 перегляди
Українські військові ліквідували 1250 окупантів протягом минулої добиPhoto9 лютого, 05:05 • 22456 перегляди
На Волині ворог знову вдарив по об'єкту енергетики: деталі9 лютого, 06:15 • 5044 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 23262 перегляди
Залізниця знову зазнала ворожих ударів, є затримки поїздів - Укрзалізниця09:47 • 14116 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів12:30 • 1052 перегляди
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 52106 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 73660 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 90662 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 84122 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Ігор Гарбарук
Федір Веніславський
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Херсонська область
Харківська область
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 23426 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 34505 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 47896 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 48776 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 57034 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
WhatsApp

Імпорт електрики, захист атомної генерації, ракети для ППО: Зеленський дав низку завдань після селектора

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 652 перегляди

Президент Зеленський назвав Київ найскладнішим містом після масованих ударів рф, де понад 1400 багатоповерхівок залишаються без опалення. Він також повідомив про роботу для збільшення імпорту електроенергії та потребу в посиленні захисту атомних об'єктів.

Імпорт електрики, захист атомної генерації, ракети для ППО: Зеленський дав низку завдань після селектора

Президент Володимир Зеленський після доповідей назвав найскладнішою після ударів рф ситуацію у Києві, де понад 1400 багатоповерхівок без опалення, повідомив про роботу з Румунією для збільшення можливого імпорту електрики, а також вказав на потребу "іншого рівня реагування" на удари рф, для яких об'єкти атомної генерації залишаються мішенями, і хотів би бачити графік по поставках ракет до ППО від партнерів, пише УНН.

Деталі

"Провів селектор по ситуації в енергетиці та ліквідації наслідків російських ударів. Найскладніші обставини досі в столиці: більш ніж 1400 багатоквартирних будинків Києва без опалення, і важливо, щоб люди з кожного такого будинку отримували всю необхідну підтримку", - написав Зеленський у соцмережах.

Також, з його слів, у Києві буде збільшено обсяг програми пакунків тепла. Найближчим часом програма вийде на обсяг роздачі людям 40 тисяч таких пакунків, і значна частина саме в Києві, зазначив Президент.

Були, за його словами, доповіді по ситуації на Київщині, у Харкові та в інших містах області, на Сумщині, Чернігівщині, Донеччині, на Дніпровщині, у Кропивницькому й області. Окремо обговорили ситуацію на Херсонщині, де, за його даними, "6 населених пунктів області у важких енергетичних умовах через постійні удари безпілотників і, відповідно, надзвичайно складні обставини для відновлення". Обласна влада, як вказав Зеленський, повинна забезпечити додаткову роботу в цьому напрямі – і захисну, і відновлювальну. Були доповіді також по Миколаєву, Одесі, Полтавщині, Черкащині, Житомирщині, Вінницькій, Львівській, Чернівецькій областях.

"Дякую всім, хто працює над масштабуванням транскордонної співпраці з Румунією, щоб збільшити обсяги можливого імпорту електрики в Україну", - наголосив Зеленський.

За його словами, "детально обговорили з міністром енергетики ситуацію з атомною генерацією". "Для російської армії обʼєкти нашої атомної генерації, у тому числі інфраструктура та мережі, які повʼязані з атомними станціями, залишаються фактично постійними мішенями. І це потребує іншого рівня реагування, ніж досягнуто зараз. Потрібно більше захисту й більше комунікації з партнерами, щоб світ не мовчав про цю загрозу", - вказав Зеленський.

Президент повідомив, що також обговорили з командувачем Повітряних сил ЗСУ та міністром оборони "виконання партнерами наших домовленостей щодо постачання ракет для ППО". "Повинен бути чіткий графік отримання відповідних пакетів від партнерів, і всі інституції нашої держави повинні максимально включитись, щоб прискорити постачання. Не має бути таких ситуацій, коли паузи в постачанні для України фактично посилюють результат російських ударів. На кожне російське намагання зламати Україну й українців мають бути чіткі відповіді. Дякую всім, хто з Україною!" - зазначив Глава держави.

Атомна генерація досі частково розвантажена, через атаки рф знеструмлення у 3 областях, є аварійні відключення - Міненерго09.02.26, 12:35

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Енергоатом
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Чернівецька область
Львівська область
Донецька область
Вінницька область
Житомирська область
Сумська область
Черкаська область
Полтавська область
Дніпропетровська область
благодійність
Міністерство оборони України
Чернігівська область
Повітряні сили Збройних сил України
Херсонська область
Румунія
Володимир Зеленський
Україна
Кропивницький
Миколаїв
Одеса
Київ
Харків