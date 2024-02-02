Имитация "бурной" деятельности: кто в партии Гройсмана решил отобрать партбилет у женщины-мэра

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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
01.02.24  •  134693 просмотра

Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
31.01.24  •  146910 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
31.01.24  •  164172 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
31.01.24  •  167675 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

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Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева
31.01.24  •  158341 просмотра

Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева

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Новости по теме

Имитация "бурной" деятельности: кто в партии Гройсмана решил отобрать партбилет у женщины-мэра

Политическая сила бывшего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана решила исключить из партии мэра Казатина Татьяну Ермолаеву.

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Имитация "бурной" деятельности: кто в партии Гройсмана решил отобрать партбилет у женщины-мэра

Госдеп о заявлении путина о буферной зоне: рф могла бы начать с демилитаризации частей Украины, где сейчас российские войска

Представитель Государственного департамента США заявил, что трудно понять реализацию по демилитаризованной зоне между РФ и Украиной, пока российские войска будут оставаться в некоторых частях Украины.

Война •   •  15094 просмотра
Госдеп о заявлении путина о буферной зоне: рф могла бы начать с демилитаризации частей Украины, где сейчас российские войска

Партизаны обнаружили 10 истребителей на системы ПВО, которые рф держит на аэродроме Саки в Крыму

Партизаны обнаружили около 10 российских истребителей Су-30 и места размещения средств ПВО на стратегическом аэродроме Саки в оккупированном Крыму.

Война •   •  18621 просмотра
Партизаны обнаружили 10 истребителей на системы ПВО, которые рф держит на аэродроме Саки в Крыму

В Германии общественный транспорт парализован: профсоюз Verdi объявил забастовку, на которую вышли 90 тысяч работников

Из-за общенациональной забастовки, которую организовал профсоюз Verdi с требованием улучшения условий труда и на которую вышло более 90 тысяч работников общественного транспорта, в пятницу было остановлено автобусное и трамвайное сообщение по всей Германии, кроме Баварии.

Новости Мира •   •  16225 просмотра
В Германии общественный транспорт парализован: профсоюз Verdi объявил забастовку, на которую вышли 90 тысяч работников

Не искать виноватых, а менять систему - как работает новая команда Минобороны

Новая команда Минобороны должна довольно быстро решить непростую проблему: показать, что министерство готово признавать свои ошибки, открыто к диалогу с общественностью, и во взаимодействии с ней настроено искоренять любые коррупционные проявления и внедрять новые механизмы работы.

Политика •   •  58846 просмотра
Не искать виноватых, а менять систему - как работает новая команда Минобороны

Ермак обсудил с Салливаном текущую ситуацию на фронте и помощь Украине

Во время телефонного разговора Ермак и Салливан обсудили текущую ситуацию на фронте в Украине и необходимость укрепления системы противовоздушной обороны страны от российских атак.

Политика •   •  14129 просмотра
Ермак обсудил с Салливаном текущую ситуацию на фронте и помощь Украине

Япония не принимала решение о передаче Украине ракет для систем Patriot - посол

По словам Сергея Корсунского, Япония не принимала решение о передаче Украине ракет Patriot, поскольку является только производителем ракетных систем и передает их США. Что будет дальше происходить с этими ракетами не касается японско-украинских отношений. Это компетенция Соединенных штатов.

Война •   •  16035 просмотра
Япония не принимала решение о передаче Украине ракет для систем Patriot - посол

Кейс Зимы. Эксперты рассказали, чем особенное дело о злоупотреблениях в Нацбанке

Против чиновника Нацбанка возбуждено уголовное дело по факту возможных злоупотреблений властью и служебным положением.

Криминал и ЧП •   •  58269 просмотра
Кейс Зимы. Эксперты рассказали, чем особенное дело о злоупотреблениях в Нацбанке

рф сосредоточила на левобережье Днепра группировку в более 70 тысяч - Гуменюк

По оценкам спикера Сил обороны юга Украины, рф сосредоточила более 70 000 военных на левом берегу Днепра в Херсонской и Запорожской областях.

Война •   •  15678 просмотра
рф сосредоточила на левобережье Днепра группировку в более 70 тысяч - Гуменюк

Дела Майдана: сообщили о подозрении экс-командиру и 3 сотрудникам крымского "Беркут" за содействие рф в аннексии территорий полуострова

Бывший командир и 3 офицера крымского "Беркута" обвиняются в государственной измене и пособничестве аннексии Крыма Россией путем захвата огнестрельного оружия и блокирования дорог в 2014 году.

Криминал и ЧП •   •  13464 просмотра
Дела Майдана: сообщили о подозрении экс-командиру и 3 сотрудникам крымского "Беркут" за содействие рф в аннексии территорий полуострова