Имитация "бурной" деятельности: кто в партии Гройсмана решил отобрать партбилет у женщины-мэра

Политическая сила экс-премьера Украины решила устроить долю партийных рядов в Винницкой области. 30 января "Украинская стратегия Гройсмана", якобы, провела внеочередной съезд, на котором рассматривались вопросы лишения мандатов нескольких депутатов местных советов, а также исключения из партии мэра Казатина Татьяны Ермолаевой, пишет УНН.

Детали

Съезд был настолько "широко разрекламирован" и "публичный", что о нем до сих пор нет никаких упоминаний ни на сайте партии, ни в соцсетях Владимира Гройсмана.

Вопрос - знал ли сам Гройсман о том, что его партия проводит внеочередной съезд?

Судя по выписке из протокола, председательствующим на съезде был бывший директор департамента правовой политики и качества Винницкого городского совета Роман Бочевар. А делегатами были 14 человек.

На съезде рассмотрели вопрос лишения мандатов пяти депутатов местных советов. Но особое внимание уделили исключению из УСГ мэра Казатина Татьяны Ермолаевой и инициированию отзыва ее с должности по народной инициативе.

Ключевым аргументом для исключения мэра Казатина из партии стало письмо ближайшего соратника Гройсмана, фактического руководителя УСГ и многолетнего мэра Винницы Сергея Моргунова.

Естественно, что делегаты этого так называемого "съезда" проголосовали за то все, что надо.

На пока что желтую карточку от уже бывшей родной партии Ермолаева отреагировала сдержанно.

В соцсетях выставила видео, в котором пыталась объяснить, что никогда не занималась политикой, а когда стала мэром Казатина, то пыталась сплотить депутатов над решением хозяйственных вопросов.

Нюанс в том, что Ермолаева немного кривит душой. В 2015 году она как самовыдвиженка баллотировалась в мэры Казатина, но по итогам выборов даже не попала в условную тройку призеров.

В 2017 году возглавила Казатинскую городскую организацию партии "Самопомощь". Параллельно много лет работала в банковской сфере, была директором частного предприятия.

Выборы в 2020 году Ермолаева выиграла не "благодаря", а "вопреки". Ее основной оппонент, и на тот момент действующий мэр Казатина Александр Пузырь испортил свою репутацию тем, что переметнулся из "Батькивщины" в "Слугу народа".

А Ермолаева, судя по всему, могла заручиться поддержкой скандальной семьи Ивасюков, которая является достаточно влиятельной в партии Гройсмана.

Получив должность, Ермолаева не достигла компромисса с депутатским корпусом. В мае прошлого года она даже обратилась к председателю СБУ Василию Малюку с просьбой проверить 12 депутатов Казатинского городского совета от оппозиционных фракций на предмет их возможного сотрудничества со страной-агрессором - речь идет о том, что, по ее словам, эти депутаты, якобы, срывали сессии, на которых должны были решаться вопросы помощи украинским военным и их семьям.

И вот здесь интересен еще один момент - в своем письме к участникам "внеочередного съезда" УСГ Моргунов ссылается на обращение представителей депутатских фракций Казатинского городского совета, которые недовольны работой мэра.

То есть, фактически, пытается сакрализировать тот факт, что ситуация с мэром Казатина - это не внутрипартийная разборка, а инициатива, так сказать, снизу.

С какого перепугу однопартийцы Гройсмана решили "слить" своего мэра в Казатине - вопрос, который имеет несколько равнозначных ответов.

Можно предположить - признали, что поставили не на ту лошадку. Но, скорее всего, внутри, условной партии Гройсмана начался передел сфер влияния.

И в этом процессе первую скрипку пытается играть мэр Винницы Сергей Моргунов аж с 14 участниками внеочередного съезда...

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