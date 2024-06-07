Зерновой коридор - это капельница, которая поддерживает жизнеспособность украинской экономики

За 9 месяцев украинским зерновым коридором удалось экспортировать 50 млн тонн грузов. Весомый вклад в это сделали предприятия, расположенные в порту Южный, средних АО "Одесский припортовый завод", пишет УНН.

Детали

Отметим, что с августа 2023 года, после того, как россия отказалась от участия в зерновой инициативе, работает украинский морской коридор. По информации Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры, за это время, несмотря на постоянные атаки россиян, украинским портовикам удалось обработать 1737 судов.

Весомый вклад в работу украинской зерновой инициативы сделали предприятия, расположенными в акватории морского торгового порта Южный.

Средних - "Одесский припортовый завод", который с начала полномасштабной войны перепрофилировал часть собственных мощностей для того, чтобы принять участие в зерновой инициативе и заключил ряд сделок с трейдерами. Так, на" ОПЗ " только с начала года отгрузили уже более 520 тысяч тонн зерновых на морской транспорт.

В " ОПЗ " в эксклюзивном комментарии УНН сообщили, что наблюдается четкая тенденция увеличения объемов работы предприятия по перевалке зерновых на морской транспорт. Этого удалось достичь в том числе благодаря совершенствованию системы разгрузочно – погрузочных работ.

Эксперты в комментариях УНН подчеркивали важность работы этой инициативы.

Эта инициатива чрезвычайно важна для Украины, ведь она позволяет заработать десятки млрд долларов на внешней торговле ... особенно это важно на фоне того, что другие границы остаются уязвимыми к политической конъюнктуре. Мы видим время от времени блокаду наших западных границ, того самого украино-польского. Поэтому зерновой коридор-это такая трубка, которая идет от капельницы к украинскому телу и позволяет поддерживать жизнеспособность этого тела, потому что его роль в национальной экономике чрезвычайно важна, - сказал в комментарии УНН политолог Руслан Бортник.

Нардеп, член Комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Николай Величкович также отметил, что зерновой коридор - это не только пищевая безопасность разных стран, но и поддержка украинской экономики.

Фирмы, которые легально – подчеркиваю легально-экспортируют, получают прибыль и платят налоги - они финансируют нашу армию, наше войско. И поэтому, соответственно, это очень важно, - считает он.

Поддерживает это мнение и нардеп Игорь Мудрый. Он отметил, что россияне постоянно пытаются помешать работе зерновой инициативы, а потому такие предприятия, как "ОПЗ", являются важной составляющей экспорта украинской сельскохозяйственной продукции.

Любые возможности дополнительной отгрузки сельскохозяйственной продукции во время войны – это важно. Поэтому, ОПЗ, конечно, - это важная составляющая нашего экспорта сельскохозяйственной продукции, - добавил мудрей.

Добавим

С начала полномасштабной войны ряд предприятий перестроили свою работу на военные рельсы. Среди них и "Одесский припортовый завод", который в ноябре 2022 года присоединился к зерновой инициативе и за это время из" начинающего " в этой отрасли вышел на уровень весомого игрока.

Напомним

Компания "Олсидз Блэк Си" получила от Администрации морских портов Украины незаконное разрешение на пользование причалом №1 порта Южный, хотя он не предназначен для погрузки судов растительным маслом.

Без подписания каких-либо договоров, компания пыталась направить свой транспорт к причалу, по дороге, которая находится на балансе "Одесского припортового завода", и предназначена для эвакуации на случай чрезвычайных ситуаций.

Руководство ОПЗ пыталось разрешить ситуацию цивилизованно и 21 мая направило компании "Олсидз Блэк Си" проект Договора об использовании инфраструктуры. Однако вместо того, чтобы урегулировать все вопросы, коммерческая структура хотела подать в суд на стратегическое предприятие.