"Тенденція на збільшення обсягів перевалки": "ОПЗ" про результати своєї роботи у рамках зернової ініціативи у 2024 році
Київ • УНН
Одеський припортовий завод продемонстрував чітку тенденцію до збільшення обсягів перевалки зерна морським транспортом, відвантаживши понад 520 000 тонн за перші 5 місяців 2024 року.
"Одеський припортовий завод" долучився до зернової ініціативи у кінці 2022 року і за цей час продемонстрував чітку тенденцію збільшення обсягів перевалки зернових на морський транспорт. В "ОПЗ" в ексклюзивному коментарі УНН розповіли про результати своєї роботи за 5 місяців 2024 року.
Нещодавно Міністерство розвитку громад територій та інфраструктури України повідомило, що за 9 місяців Українським морським коридором з портів Великої Одеси експортовано 50 млн тонн вантажів. У відомстві зазначили, що, попри постійні атаки росіян, українським портовикам вдалося обробити 1737 суден.
Вагомий внесок у роботу зернового коридору був зроблений підприємствами, розташованими у акваторії морського торговельного порту "Південний". Так, протягом 2023 року з причалів порту було відвантажено на судна та відправлено морем до пунктів призначення 10,4 млн тонн зернових. А за 5 місяців 2024 році цей показник складає вже 5,7 млн тонн.
Кожен з портових операторів, серед яких – "Одеський припортовий завод", в цей складний для держави час, став дієвим бійцем економічного фронту країни.
Як повідомили в "ОПЗ" в коментарі УНН, спостерігається чітка тенденція збільшення обсягів роботи підприємства щодо перевалки зернових на морський транспорт. Завдяки вдосконаленню системи розвантажувально – навантажувальних робіт підприємство планово збільшує кількість відправлених завантажених зерновими культурами суден та, відповідно, тоннажу продукції.
"Якщо у 2023 році на підприємстві відвантажили майже 293,5 тис. тонн, то за 5 місяців 2024 року ця цифра складає понад 520 тис. тонн", - зазначили на "ОПЗ".
Крім того, вражають тенденції збільшення кількості завантажень АТ "ОПЗ" зернових на морський транспорт по місяцям. Так, у березні 2024 року заводом було відвантажено понад 80 тис. тонн, а вже у квітні та травні поточного року - 140 тис. та 193 тис. тонн відповідно.
"Одеський припортовий завод" відіграє важливу роль у роботі зернового коридору - нардепи30.05.24, 11:59 • 113384 перегляди
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Комерційна структура "Олсідз Блек Сі" намагалася використовувати для підвезення рослинної олії до причалів в порту "Південний" дорогу, що знаходиться на балансі "ОПЗ". Компанія не надала необхідний пакет документів для отримання відповідного дозволу на проїзд цим шляхом, а замість того почала самовільно нею користуватися.
Під час самовільного використання вказаної дороги компанія своїми вантажівками знищила дорожнє покриття.