"Тенденция на увеличение объемов перевалки": "ОПЗ" о результатах своей работы в рамках зерновой инициативы в 2024 году

"Одесский припортовый завод" присоединился к зерновой инициативе в конце 2022 года и за это время продемонстрировал четкую тенденцию увеличения объемов перевалки зерновых на морской транспорт. В "ОПЗ" в эксклюзивном комментарии УНН рассказали о результатах своей работы за 5 месяцев 2024 года.

Недавно Министерство развития громад территорий и инфраструктуры Украины сообщило, что за 9 месяцев украинским морским коридором из портов Большой Одессы экспортировано 50 млн тонн грузов. В ведомстве отметили, что, несмотря на постоянные атаки россиян, украинским портовикам удалось обработать 1737 судов.

Весомый вклад в работу зернового коридора был сделан предприятиями, расположенными в акватории морского торгового порта "Южный". Так, в течение 2023 года с причалов порта было отгружено на суда и отправлено морем в пункты назначения 10,4 млн тонн зерновых. А за 5 месяцев 2024 году этот показатель составляет уже 5,7 млн тонн.

Каждый из портовых операторов, среди которых - "Одесский припортовый завод", в это сложное для государства время, стал действенным бойцом экономического фронта страны.

Как сообщили в "ОПЗ" в комментарии УНН, наблюдается четкая тенденция увеличения объемов работы предприятия по перевалке зерновых на морской транспорт. Благодаря совершенствованию системы разгрузочно-погрузочных работ предприятие планово увеличивает количество отправленных загруженных зерновыми культурами судов и, соответственно, тоннажа продукции.

"Если в 2023 году на предприятии отгрузили почти 293,5 тонн, то за 5 месяцев 2024 года эта цифра составляет более 520 тонн", - отметили на "ОПЗ".

Кроме того, поражают тенденции увеличения количества загрузок АО "ОПЗ" зерновых на морской транспорт по месяцам. Так, в марте 2024 года заводом было отгружено более 80 тонн, а уже в апреле и мае текущего года - 140 тыс. тонн соответственно.

"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

Напомним

Коммерческая структура "Олсидз Блэк Си" пыталась использовать для подвоза растительного масла к причалам в порту "Южный" дорогу, находящуюся на балансе "ОПЗ". Компания не предоставила необходимый пакет документов для получения соответствующего разрешения на проезд по этому пути, а вместо того начала самовольно ею пользоваться.

При самовольном использовании указанной дороги компания своими грузовиками уничтожила дорожное покрытие.