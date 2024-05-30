"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

Зерновой коридор - это важная составляющая украинской экономики и финансирования армии в ее успешном противостоянии российской полномасштабной агрессии. А "Одесский припортовый завод" играет важную роль в зерновой инициативе. Такого мнения придерживаются народные депутаты Украины, члены комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры, с которыми пообщался УНН.

В частности, нардеп Игорь Мудрий отмечает, что с начала полномасштабного российского вторжения ОПЗ перестроил свои мощности именно под нагрузку зерна.

"ОПЗ не предназначен для нагрузки сельскохозяйственной продукции, но известно, что некоторые компании подстроили причалы под это. Мы знаем, что в Черноморске несколько месяцев назад атакованы беспилотниками и разрушены элеваторы. То есть, их пропускная способность грузов уменьшилась. Поэтому, любые возможности дополнительной отгрузки сельскохозяйственной продукции во время войны – это важно. Поэтому, ОПЗ, конечно, - это важная составляющая нашего экспорта сельскохозяйственной продукции", - отметил Мудрий.

Своего коллегу поддерживает и Николай Величкович.

"Вопрос зернового коридора - это вопрос в первую очередь не только пищевой безопасности разных стран, куда это зерно идет, но и также вопрос украинской экономики, потому что фирмы, которые легально – подчеркиваю, легально – экспортируют, получают прибыль и платят налоги – они финансируют нашу армию, наше войско. И поэтому, соответственно, это очень важно", - считает Величкович.

Что касается действий компании "Олсидз Блэк Си", которая, прикрываясь участием в зерновом коридоре, незаконно пытается использовать дорогу ОПЗ, которая предназначена для эвакуации, то, по мнению Мудрия, таких вещей допускать нельзя.

"Если, они самовольно используют резервные пути, автомобильные пути, которые предназначены для эвакуации или еще для каких-то нужд, то этого допускать нельзя. Потому что, не дай Бог, будет какая-то экстренная ситуация, а там все заставлено фурами с маслом", - говорит нардеп.

Оба депутата в комментариях УНН отметили, что когда им направят соответствующее обращение, они на заседании комитета разберутся в ситуации, запросят в "Олсидз Блэк Си" разъяснения и дадут надлежащую оценку действиям этой компании.

Дополнительно

"Одесский припортовый завод" до сих пор не получил необходимые документы от компании "Олсидз Блэк Си" для оформления разрешения на проезд по дороге, которая находится на балансе стратегического предприятия. Хотя компания заявляла о готовности сделать это оперативно.

"Олсидз Блэк Си" 10 мая самовольно пустила грузовой транспорт к причалу №1 порта Южный по дороге, находящейся на балансе стратегического предприятия "Одесский припортовый завод" и предназначенной для эвакуации его сотрудников. После этого "Олсидз" заверил представителей "ОПЗ", что компания готова сотрудничать и предоставить соответствующие документы.

Однако, 17 мая история повторилась, и компания "Олсидз" вновь несанкционированно пустила свой транспорт по дороге стратегического предприятия. В результате чего была существенно повреждена указанная дорога.

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"