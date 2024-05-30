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"ОПЗ" до сих пор ждет документы от компании "Олсидз", которая поставила под угрозу работу "зернового коридора"
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора, считают нардепы.
Китай возобновил военные учения вокруг Тайваня: правительство островной страны заявило о давлении КНР
Китай возобновил военные учения вокруг Тайваня, оказывая давление на островное государство посредством военных учений и в одностороннем порядке открывая новые воздушные маршруты вблизи контролируемых Тайванем островов, что министр иностранных дел Тайваня охарактеризовал как попытку Китая "откусить" пространство Тайваня и создать новую норму.
На фронте за сутки произошло 116 боевых столкновений - Генштаб
Силы обороны Украины продолжают ведение оборонной операции и сосредотачивают основные усилия в Таврическом, Донецком и Слобожанском операционных районах. За прошедшие сутки произошло 116 боевых столкновений.
Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел
Скандалы, связанные с утечками информации и сомнительными делами в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ), ставят под угрозу объективность и репутацию этого органа, вызывая сомнения в честности его громких расследований в отношении должностных лиц.
Полиция Берлина готовит масштабную операцию накануне Евро-2024
Полиция Берлина сталкивается с серьезной проблемой безопасности в связи с проведением чемпионата Европы по футболу 2024 года и конференции по восстановлению Украины в июне, готовясь к возможным инцидентам, таким как терроризм, неуправляемые болельщики и протесты.
Блинкен допустил, что США "адаптируют и откорректируют" позицию по ударам американским оружием по целям в россии
Государственный секретарь США Энтони Блинкен не исключил, что Соединенные Штаты могут "адаптировать и откорректировать" свою позицию относительно разрешения Украине наносить удары американским оружием по целям в россии.
Удары по российским РЛС: в США заявили о своем "беспокойстве"
Соединенные Штаты "обеспокоены" недавними ударами Украины по российским РЛС, поскольку это якобы может подорвать способность россии поддерживать силы ядерного сдерживания против Соединенных Штатов и привести к дестабилизации ситуации.
Армия рф 29 раз за сутки обстреляла Черниговскую и Сумскую области, 2 погибших и 6 раненых
Российские войска 29 раз обстреляли Черниговскую и Сумскую области, в том числе нанесли два ракетных удара, в результате чего 2 мирных жителя погибли, 6 получили ранения, а зданиям и инфраструктуре был нанесен ущерб.
В Украине заработала программа по компенсации аграриям расходов за разминирование земель
В Украине запущена программа по компенсации фермерам 80% расходов на расчистку их земель от мин, а также выплаты компенсаций тем, кто уже расчистил свои земельные участки и начал на них работать.
Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-военкому Борисову
Суд планирует избрать меру пресечения бывшему одесскому военкому Евгению Борисову по подозрению в организации легализации незаконных доходов более чем в 142 млн гривен.