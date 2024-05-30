"Одеський припортовий завод" відіграє важливу роль у роботі зернового коридору - нардепи

Зерновий коридор – це важлива складова української економіки та фінансування армії в її успішному протистоянні російській повномасштабній агресії. А "Одеський припортовий завод" відіграє важливу роль у зерновій ініціативі. Такої думки дотримуються народні депутати України, члени комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури, з якими поспілкувався УНН.

Зокрема, нардеп Ігор Мудрій відзначає, що з початку повномасштабного російського вторгнення ОПЗ перелаштував свої потужності саме під навантаження зерна.

"ОПЗ не призначений для навантаження сільськогосподарської продукції, але відомо, що деякі компанії підлаштували причали під це. Ми знаємо що в Чорноморську кілька місяців назад атаковані безпілотниками та зруйновані елеватори. Тобто, їхня пропускна здатність вантажів зменшилася. Тому, будь-які можливості додаткового відвантаження сільськогосподарської продукції під час війни – це важливо. Тож, ОПЗ, звісно, - це важлива складова нашого експорту сільськогосподарської продукції", - зазначив Мудрій.

Свого колегу підтримує і Микола Величкович.

"Питання зернового коридору - це питання в першу чергу не лише харчової безпеки різних країн, куди це зерно іде, але й також питання української економіки, тому що фірми, які легально – наголошую легально – експортують, отримують прибуток і сплачують податки – вони фінансують нашу армію, наше військо. І тому, відповідно, це дуже важливо", - вважає Величкович.

Щодо дій компанії "Олсідз Блек Сі", яка, прикриваючись участю у зерновому коридорі, незаконно намагається використовувати дорогу ОПЗ, яка призначена для евакуації, то, на думку Мудрія, таких речей допускати не можна.

"Якщо, вони самовільно використовують резервні шляхи, автомобільні шляхи, які призначені для евакуації чи ще для якихось потреб, то цього допускати не можна. Бо, не дай Бог, буде якась екстрена ситуація, а там все заставлено фурами з олією", - каже нардеп.

Обидва депутати у коментарях УНН зазначили, що коли їм направлять відповідне звернення, вони на засіданні комітету розберуться у ситуації, запросять у "Олсідз Блек Сі" роз’яснень та дадуть належну оцінку діям цієї компанії.

Додатково

"Одеський припортовий завод" досі не отримав необхідні документи від компанії "Олсідз Блек Сі" для оформлення дозволу на проїзд дорогою, яка знаходиться на балансі стратегічного підприємства. Хоча компанія заявляла про готовність зробити це оперативно.

"Олсідз Блек Сі" 10 травня самовільно пустила вантажний транспорт до причалу №1 порту Південний дорогою, що знаходиться на балансі стратегічного підприємства "Одеський припортовий завод" і призначена для евакуації його співробітників. Після цього "Олсідз" запевнив представників "ОПЗ", що компанія готова співпрацювати та надати відповідні документи.

Однак, 17 травня історія повторилася, і компанія "Олсідз" знову несанкціоновано пустила свій транспорт по дорозі стратегічного підприємства. У результаті чого була суттєво пошкоджена вказана дорога.

Ми відкриті до співпраці, але наші опоненти зривають роботу зернового коридору та ставлять під загрозу обороноздатність країни – "Одеський припортовий завод"