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"Цей день увійшов в історію": "ОПЗ" про перелаштування своєї роботи для участі у зерновій ініціативі

Київ • УНН

 • 87321 перегляди

"Одеський припортовий завод" став важливим учасником зернової ініціативи з моменту приєднання до неї в листопаді 2022 року, відроджуючи економічний потенціал України.

З початку повномасштабної війни низка підприємств перелаштували свою роботу на воєнні рейки, серед них і "Одеський припортовий завод". Т.в.о. Голови Правління - директора АТ "ОПЗ" Юрій Ковальський розповів у коментарі УНН, як війна змінила роботу підприємства.

"Одеський припортовий завод" з листопаду 2022 року долучився до зернової ініціативи і за цей час з "початківця" у цій галузі вийшов на рівень вагомого гравця.

Юрій Ковальський наголосив, що день, коли "Одеський припортовий завод" долучився до участі у зерновому коридорі, увійшов в історію підприємства. 

Було проведено безліч підготовчих процедур, розроблено діючі схеми з реалізації цього проєкту, отримано позитивне рішення з експертизи від контролюючих органів, що дає дозвіл на використання потужностей перевантажувального комплексу заводу для відвантаження зерна, його реконструкції

- розповів він.

За його словами, участь у зерновій ініціативі стала важливим кроком для відновлення потенціалу підприємства та відродження економіки нашої країни.

"У той час, коли Збройні сили України відвойовують нашу землю, ми маємо використати всі ресурси та можливості для відновлення економічного потенціалу рідної квітучої України", - зазначає Юрій Ковальський.

"Одеський припортовий завод" відіграє важливу роль у роботі зернового коридору - нардепи30.05.24, 11:59 • 113384 перегляди

Додамо

Раніше в "ОПЗ" розповіли про результати своєї роботи у рамках зернової ініціативи.

Нагадаємо

Комерційна структура "Олсідз Блек Сі" намагалася використовувати для підвезення рослинної олії до причалів в порту "Південний" дорогу, що знаходиться на балансі "ОПЗ". Компанія не надала необхідний пакет документів для отримання відповідного дозволу на проїзд цим шляхом, а замість того почала самовільно нею користуватися.

Під час самовільного використання вказаної дороги компанія своїми вантажівками знищила дорожнє покриття.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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