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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Этот день вошел в историю": "ОПЗ" о перестройке своей работы для участия в зерновой инициативе

"Этот день вошел в историю": "ОПЗ" о перестройке своей работы для участия в зерновой инициативе

Киев  •  УНН

6 июня 2024, 06:52  •  34816 просмотра

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"Одесский припортовый завод" стал важным участником зерновой инициативы с момента присоединения к ней в ноябре 2022 года, возрождая экономический потенциал Украины.

С начала полномасштабной войны ряд предприятий перестроили свою работу на военные рельсы, среди них и "Одесский припортовый завод". Тво. Председателя правления-директора АО "ОПЗ " Юрий Ковальский рассказал в комментарии УНН, как война изменила работу предприятия.

"Одесский припортовый завод" с ноября 2022 года присоединился к зерновой инициативе и за это время из "начинающего" в этой области вышел на уровень весомого игрока.

Юрий Ковальский отметил, что день, когда "Одесский припортовый завод" присоединился к участию в зерновом коридоре, вошел в историю предприятия. 

Было проведено множество подготовительных процедур, разработаны действующие схемы по реализации этого проекта, получено положительное решение по экспертизе от контролирующих органов, что дает разрешение на использование мощностей перегрузочного комплекса завода для отгрузки зерна, его реконструкции

- рассказал он.

По его словам, участие в зерновой инициативе стало важным шагом для восстановления потенциала предприятия и возрождения экономики нашей страны.

"В то время, когда Вооруженные Силы Украины отвоевывают нашу землю, мы должны использовать все ресурсы и возможности для восстановления экономического потенциала родной цветущей Украины", - отмечает Юрий Ковальский.

"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы30 мая 2024, 08:59 • 113134 просмотра

Добавим

Ранее в "ОПЗ" рассказали о результатах своей работы в рамках зерновой инициативы.

Напомним

Коммерческая структура "Олсидз Блэк Си" пыталась использовать для подвоза растительного масла к причалам в порту "Южный" дорогу, находящуюся на балансе "ОПЗ". Компания не предоставила необходимый пакет документов для получения соответствующего разрешения на проезд по этому пути, а вместо того начала самовольно ею пользоваться.

При самовольном использовании указанной дороги компания своими грузовиками уничтожила дорожное покрытие.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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