Ядерная безопасность и обеспечение работы украинских АЭС: Галущенко встретился с директором МАГАТЭ

Министр энергетики Украины Герман Галущенко провел встречу с генеральным директором Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. На встрече они обсудили вопросы ядерной безопасности и координацию усилий по недопущению блэкаута украинских АЭС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минэнерго.

Детали

Встреча состоялась в Вене, где глава Минэнерго принимает участие в заседании Совета управляющих МАГАТЭ.

Галущенко рассказал Гросси о ситуации в украинской энергосистеме, которая значительно осложнилась после возобновления россией массированных атак на объекты энергетической инфраструктуры. Министр отметил, что рф прицельно атакует тепловые и гидроэлектростанции, трансформаторные подстанции и линии электропередачи.

Ситуация довольно сложная, мы потеряли около 9 ГВт мощности. Сейчас продолжаются плановые ремонты на энергоблоках атомных станций, для того чтобы зимой запустить в работу все имеющиеся мощности атомной генерации. Это вопрос нашего выживания, поэтому очень важно обеспечить безопасность их эксплуатации – заявил Галущенко.

Галущенко рассказал Гросси о необходимости координации усилий для недопущения повторения ситуации которая была в ноябре 2022 года-когда во время российских атак произошел блэкаут украинских АЭС.

Также министр проинформировал Гросси об активной работе над подготовкой к завершению проекта строительства блоков 3 и 4 На Хмельницкой АЭС.

Гросси отметил важность атомной энергетики для Украины и выразил поддержку дальнейшему развитию отрасли.

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