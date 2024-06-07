Ядерна безпека і забезпечення роботи українських АЕС: Галущенко зустрівся із директором МАГАТЕ
Київ • УНН
Міністр енергетики України Галущенко зустрівся з директором МАГАТЕ Гроссі, щоб обговорити питання ядерної безпеки, запобігання відключень електроенергії на українських атомних електростанціях і координації зусиль щодо забезпечення їх безпечної експлуатації в умовах російських атак на енергетичну інфраструктуру.
Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з генеральним директором Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі. На зустрічі вони обговорили питання ядерної безпеки та координацію зусиль для недопущення блекауту українських АЕС. Про це УНН повідомляє із посиланням на Міненерго.
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Зустріч відбулась у Відні, де очільник Міненерго бере участь у засіданні Ради керуючих МАГАТЕ.
Галущенко розповів Гроссі про ситуацію в українській енергосистемі, яка значно ускладнилася після поновлення росією масованих атак на об’єкти енергетичної інфраструктури. Міністр зазначив, що рф прицільно атакує теплові та гідроелектростанції, трансформаторні підстанції і лінії електропередачі.
Ситуація досить складна, ми втратили близько 9 ГВт потужності. Наразі тривають планові ремонти на енергоблоках атомних станцій, для того щоб взимку запустити в роботу всі наявні потужності атомної генерації. Це питання нашого виживання, тому дуже важливо забезпечити безпеку їх експлуатації
Галущенко розповів Гроссі обговорили необхідність координації зусиль для недопущення повторення ситуації яка була у листопаді 2022 року – коли під час російських атак стався блекаут українських АЕС.
Також міністр поінформував Гроссі про активну роботу над підготовкою до завершення проєкту будівництва блоків 3 та 4 на Хмельницькій АЕС.
Гроссі відзначив важливість атомної енергетики для України та висловив підтримку подальшому розвитку галузі.
Міністр енергетики послам ЄС: рф хоче повного блекауту в Україні 06.06.24, 15:53 • 22297 переглядiв