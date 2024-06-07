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Ядерна безпека і забезпечення роботи українських АЕС: Галущенко зустрівся із директором МАГАТЕ

Ядерна безпека і забезпечення роботи українських АЕС: Галущенко зустрівся із директором МАГАТЕ

Київ • УНН

 • 34014 перегляди

Міністр енергетики України Галущенко зустрівся з директором МАГАТЕ Гроссі, щоб обговорити питання ядерної безпеки, запобігання відключень електроенергії на українських атомних електростанціях і координації зусиль щодо забезпечення їх безпечної експлуатації в умовах російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з генеральним директором Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі.  На зустрічі вони обговорили питання ядерної безпеки та координацію зусиль для недопущення блекауту українських АЕС. Про це УНН повідомляє із посиланням на Міненерго.

Деталі

Зустріч відбулась у Відні, де очільник Міненерго бере участь у засіданні Ради керуючих МАГАТЕ.

Галущенко розповів Гроссі про ситуацію в українській енергосистемі, яка значно ускладнилася після поновлення росією масованих атак на об’єкти енергетичної інфраструктури. Міністр зазначив, що рф прицільно атакує теплові та гідроелектростанції, трансформаторні підстанції і лінії електропередачі.

Ситуація досить складна, ми втратили близько 9 ГВт потужності. Наразі тривають планові ремонти на енергоблоках атомних станцій, для того щоб взимку запустити в роботу всі наявні потужності атомної генерації. Це питання нашого виживання, тому дуже важливо забезпечити безпеку їх експлуатації

 – заявив Галущенко.

Галущенко розповів Гроссі обговорили необхідність координації зусиль для недопущення повторення ситуації яка була у листопаді 2022 року – коли під час російських атак стався блекаут українських АЕС.

Також міністр поінформував Гроссі про активну роботу над підготовкою до завершення проєкту будівництва блоків 3 та 4 на Хмельницькій АЕС.

Гроссі відзначив важливість атомної енергетики для України та висловив підтримку подальшому розвитку галузі.

Міністр енергетики послам ЄС: рф хоче повного блекауту в Україні 06.06.24, 15:53 • 22297 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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