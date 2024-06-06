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Міністр енергетики послам ЄС: рф хоче повного блекауту в Україні

Міністр енергетики послам ЄС: рф хоче повного блекауту в Україні

Київ • УНН

 • 22297 перегляди

Міністр енергетики України попередив послів ЄС, що мета росії - викликати повне знеструмлення України, і країна готується до складної ситуації взимку.

Вета ворога - повний блекаут в Україні, заявив міністр енергетики Герман Галущенко. За його словами, Україна готується до досить складної ситуації взимку. Про це УНН повідомляє із посиланням на Міненерго. 

Деталі 

Як розповіли в Міненерго, Герман Галущенко зустрівся у Відні із представниками держав-членів ЄС у МАГАТЕ. На зустрічі він розповів послам ЄС про складну ситуацію в українській енергосистемі.

Найбільших руйнувань завдано об’єктам теплової та гідрогенерації, значно пошкоджено об’єкти системи передачі. Загальні втрати системи – до 9 ГВт потужності. Ситуація наразі значно гірша, ніж у 2022 - 2023 роках. Застосовуються обмеження для споживачів. Ми готуємося до досить складної ситуації взимку

– заявив Галущенко. 

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Він наголосив, що атомна генерація залишається базовою для України, водночас ворожі атаки на підстанції несуть загрози і для АЕС, а отже і для ядерної та радіаційної безпеки.

"Зараз атаки зосереджені на меневрових потужностях, але мета ворога - повний блекаут. Ми готуємось до того, щоб взимку працювали всі 9 енергоблоків АЕС, це наш спосіб вижити. Тому важливе завдання - захистити атомну енергетику, уникнути блекауту атомних електростанцій і забезпечити ядерну і радіаційну безпеку в Україні, від якої залежить і глобальна ядерна безпека", – наголосив міністр.

Також на зустрічі, як повідомляється, обговорили ситуацію на окупованій росіянами Запорізькій АЕС та можливі ризики її чергового знеструмлення.  

Українська делегація наголошувала на важливій ролі спостережних місій МАГАТЕ для дотримання ядерної і радіаційної безпеки, які працюють не тільки на ЗАЕС, але й на інших атомних електростанціях.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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