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Обмеження на споживання електрики по всій Україні на тлі дефіциту, у 5 областях знеструмлення через негоду - Укренерго

Обмеження на споживання електрики по всій Україні на тлі дефіциту, у 5 областях знеструмлення через негоду - Укренерго

Київ • УНН

 • 20736 перегляди

Через негоду понад 100 населених пунктів у 5 областях були знеструмлені, а по всій Україні з 00:00 до 24:00 діють обмеження на споживання електроенергії через дефіцит електроенергії в енергосистемі.

В Україні в енергосистемі дефіцит протягом доби, ліміти споживання діють з 00:00 до 24:00. Негода знеструмила понад 100 населених пунктів у 5 областях. Про це повідомили в НЕК "Укренерго" у четвер, пише УНН.

Сьогодні ліміти споживання електроенергії діють в усіх регіонах України протягом доби. Для дотримання лімітів обленерго застосовують графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів

- повідомили в Укренерго.

Вчора, 5 червня, з 20:40 у зв’язку з недотриманням лімітів споживання Укренерго,  як вказано, вимушено застосовувало аварійні відключення у Волинській, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Одеській, Рівненській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській областях. О 21:35 аварійні відключення були скасовані в Одеській та Івано-Франківській, о 23:40 – у Харківській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Рівненській, Волинській, Львівській, Запорізькій, Кіровоградській областях. Для дотримання лімітів обленерго задіяли графіки погодинних відключення.

Аварійна допомога

Вчора, 5 червня, на запит оператора енергосистеми Польщі, Україна з 11:00 до 16:00 приймала надлишки електроенергії з цієї країни.

Імпорт та експорт

Імпорт - протягом доби з Румунії, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 25 851 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 649 МВт. Експорт не відбувається і не передбачається.

Знеструмлення

Через погодні умови на ранок знеструмлено понад 100 населених пунктів у Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій, Сумській, Чернігівській областях.

З інших причин без енергоживлення 462 населені пункти. Через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській областях. З технологічних причин є знеструмлення в Сумській області.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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