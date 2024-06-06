Ограничения на потребление электричества по всей Украине на фоне дефицита, в 5 областях обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго

В Украине в энергосистеме дефицит в течение суток, лимиты потребления действуют с 00:00 до 24:00. Непогода обесточила более 100 населенных пунктов в 5 областях. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго" в четверг, пишет УНН.

Сегодня лимиты потребления электроэнергии действуют во всех регионах Украины в течение суток. Для соблюдения лимитов облэнерго применяют графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей - сообщили в Укрэнерго.

Вчера, 5 июня, с 20:40 в связи с несоблюдением лимитов потребления Укрэнерго, как указано, вынужденно применяло аварийные отключения в Волынской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Одесской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской областях. В 21:35 аварийные отключения были отменены в Одесской и Ивано-Франковской, в 23:40 – в Харьковской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Ровенской, Волынской, Львовской, Запорожской, Кировоградской областях. Для соблюдения лимитов облэнерго задействовали графики почасовых отключений.

Аварийная помощь

Вчера, 5 июня, по запросу оператора энергосистемы Польши, Украина с 11:00 до 16:00 принимала излишки электроэнергии из этой страны.

Импорт и экспорт

Импорт-в течение суток из Румынии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 25 851 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 649 МВт. Экспорт не происходит и не предполагается.

Обесточивание

Из-за погодных условий на утро обесточены более 100 населенных пунктов в Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой, Сумской, Черниговской областях.

По другим причинам без энергопитания 462 населенных пункта. Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой, Сумской, Харьковской, Херсонской областях. По технологическим причинам есть обесточивание в Сумской области.