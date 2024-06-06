Міненерго щодо публікації про можливе проведення значної частини дня без світла до зими: "Має ознаки ІПСО в інтересах росії"
Київ • УНН
Міністерство енергетики України спростувало статтю Financial Times, в якій стверджувалося, що до зими українці можуть провести більшу частину дня без електрики, заявивши, що вона має ознаки дезінформації та психологічної операції в інтересах росії.
У міністерстві енергетики України відреагували на статтю Financial Times, в якій йшлося, що до зими українці можуть провести значну частину дня без електрики. У відомстві вказали, що стаття британського видання "має ознаки дезінформації й ІПСО" в інтересах рф. Про це УНН повідомляє із посиланням на допис Міненергетики у Telegram.
5 червня у британському виданню Financial Times вийшла стаття під назвою "росія знищила більше половини енергетики України" ("Russia has taken out over half of Ukraine power generation"), яка має ознаки інформаційно-психологічної операції, носить маніпулятивний характер та просуває наративи ворога
У відомстві вказали, що у статті використовуються посилання на анонімні джерела в українському уряді. І так інформація не підтверджена офіційними джерелами, це ставить під сумнів її достовірність наданої інформації.
"Аудиторія має розуміти, що посилання на анонімні джерела без конкретних підтверджень не є надійною інформацією, а висновки можуть бути маніпулятивними", - заявили у Міненерго.
У міністерстві навели приклад, що неназваний представник української влади у статті стверджує, що "Ми повинні готуватися до життя в холоді і темряві". Я наголосили в Міненерго, "таке твердження спрямоване на поширення страху та паніки серед населення".
"У статті міститься неправдива інформація, яка подається як факт. Зокрема констатується, що 31 травня було ухвалено рішення про підвищення тарифів на електроенергію для населення у 2 рази. Це є відвертою брехнею і маніпуляцією", - наголосили в Міненерго та нагадали, що розмір тарифу збільшився на 63% і є велика різниця між 60 та 100%.
Також у відомстві припускають - "щоб надати матеріалу видимість достовірності, у статті змішуються правдиві і фальшиві дані та містяться апелювання до емоцій читача".