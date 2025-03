Міненерго щодо публікації про можливе проведення значної частини дня без світла до зими: "Має ознаки ІПСО в інтересах росії"

У міністерстві енергетики України відреагували на статтю Financial Times, в якій йшлося, що до зими українці можуть провести значну частину дня без електрики. У відомстві вказали, що стаття британського видання "має ознаки дезінформації й ІПСО" в інтересах рф. Про це УНН повідомляє із посиланням на допис Міненергетики у Telegram.

5 червня у британському виданню Financial Times вийшла стаття під назвою "росія знищила більше половини енергетики України" ("Russia has taken out over half of Ukraine power generation"), яка має ознаки інформаційно-психологічної операції, носить маніпулятивний характер та просуває наративи ворога