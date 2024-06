Минэнерго относительно публикации о возможном проведении значительной части дня без света до зимы: "Имеет признаки ИПСО в интересах россии"

В Министерстве энергетики Украины отреагировали на статью Financial Times, в которой говорилось, что до зимы украинцы могут провести значительную часть дня без электричества. В ведомстве указали, что статья британского издания "имеет признаки дезинформации и ИПСО" в интересах рф. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Минэнергетики в Telegram.

5 июня в британском издании Financial Times вышла статья под названием "россия уничтожила более половины энергетики Украины" ("Russia has taken out over half of Ukraine power generation"), которая имеет признаки информационно-психологической операции, носит манипулятивный характер и продвигает нарративы врага