Минэнерго относительно публикации о возможном проведении значительной части дня без света до зимы: "Имеет признаки ИПСО в интересах россии"

В Министерстве энергетики Украины отреагировали на статью Financial Times, в которой говорилось, что до зимы украинцы могут провести значительную часть дня без электричества. В ведомстве указали, что статья британского издания "имеет признаки дезинформации и ИПСО" в интересах рф. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Минэнергетики в Telegram.

5 июня в британском издании Financial Times вышла статья под названием "россия уничтожила более половины энергетики Украины" ("Russia has taken out over half of Ukraine power generation"), которая имеет признаки информационно-психологической операции, носит манипулятивный характер и продвигает нарративы врага - говорится в заявлении Минэнерго.

В ведомстве указали, что в статье используются ссылки на анонимные источники в украинском правительстве. И так информация не подтверждена официальными источниками, это ставит под сомнение ее достоверность предоставленной информации.

"Аудитория должна понимать, что ссылки на анонимные источники без конкретных подтверждений не являются надежной информацией, а выводы могут быть манипулятивными", - заявили в Минэнерго.

В министерстве привели пример, что неназванный представитель украинской власти в статье утверждает, что "мы должны готовиться к жизни в холоде и темноте". Я подчеркнули в Минэнерго, "такое утверждение направлено на распространение страха и паники среди населения".

"В статье содержится ложная информация, которая подается как факт. В частности констатируется, что 31 мая было принято решение о повышении тарифов на электроэнергию для населения в 2 раза. Это является откровенной ложью и манипуляцией", - отметили в Минэнерго и напомнили, что размер тарифа увеличился на 63% и есть большая разница между 60 и 100%.

Также в ведомстве предполагают - "чтобы придать материалу видимость достоверности, в статье смешиваются правдивые и фальшивые данные и содержатся апеллирования к эмоциям читателя".