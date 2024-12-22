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Погода в Украине 23 декабря: где ожидать дождь, снег и туман

Погода в Украине 23 декабря: где ожидать дождь, снег и туман

Киев  •  УНН

 • 264 просмотра

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В Украине 23 декабря прогнозируют облачную погоду с прояснениями, на востоке и юге дожди, на западе возможен снег. Температура будет колебаться от -5°C ночью до +7°C днем, на юге Одесской области и в Крыму до +10°C.

23 декабря в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН

По данным синоптиков, на востоке, в Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях, а также в южной части страны пройдут дожди.

На крайнем западе местами может выпасть небольшой снег.

В остальных областях осадков не предвидится.

Также ночью и утром в южных, восточных и центральных областях возможен туман.

Ветер будет юго-восточный, скоростью 5-10 м/с.

Температурные показатели будут колебаться от 0-5°C мороза ночью до 2°C тепла днем, с тем, что на юге страны ночью температура будет приближаться к 0°C, а днем может достичь 7°C тепла.

"На юге Одесской области и в Крыму до 10°C", - говорится в сообщении.

Погода в Киеве и области

В Киевской области завтра будет облачно с прояснениями, без осадков.

Ветер юго-восточный 5-10 м/с. А температура по области ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла;

В Киеве температура ночью составит 2-4°C мороза, днем - 0-2°C тепла. 

Напомним

УНН рассказывал, как действовать зимой во время тумана и в горах. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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