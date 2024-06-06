Министр энергетики послам ЕС: рф хочет полного блэкаута в Украине

Вета врага-полный блэкаут в Украине, заявил министр энергетики Герман Галущенко. По его словам, Украина готовится к достаточно сложной ситуации зимой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минэнерго.

Детали

Как рассказали в Минэнерго, Герман Галущенко встретился в Вене с представителями государств-членов ЕС в МАГАТЭ. На встрече он рассказал послам ЕС о сложной ситуации в украинской энергосистеме.

Наибольшие разрушения нанесены объектам тепловой и гидрогенерации, значительно повреждены объекты системы передачи. Общие потери системы - до 9 ГВт мощности. Ситуация сейчас значительно хуже, чем в 2022-2023 годах. Применяются ограничения для потребителей. Мы готовимся к довольно сложной ситуации зимой - заявил Галущенко.

Минэнерго относительно публикации о возможном проведении значительной части дня без света до зимы: "Имеет признаки ИПСО в интересах россии"

Он подчеркнул, что атомная генерация остается базовой для Украины, в то же время вражеские атаки на подстанции несут угрозы и для АЭС, а значит и для ядерной и радиационной безопасности.

"Сейчас атаки сосредоточены на меневровых мощностях, но цель врага - полный блэкаут. Мы готовимся к тому, чтобы зимой работали все 9 энергоблоков АЭС, это наш способ выжить. Поэтому важная задача-защитить атомную энергетику, избежать блэкаута атомных электростанций и обеспечить ядерную и радиационную безопасность в Украине, от которой зависит и глобальная ядерная безопасность", – подчеркнул министр.

Также на встрече, как сообщается, обсудили ситуацию на оккупированной россиянами Запорожской АЭС и возможные риски ее очередного обесточивания.

Украинская делегация отмечала важную роль наблюдательных миссий МАГАТЭ для получения ядерной и радиационной безопасности, которые работают не только на ЗАЭС, но и на других атомных электростанциях.

Ограничения на потребление электричества по всей Украине на фоне дефицита, в 5 областях обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго