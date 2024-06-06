6 июня: День кинотеатра под открытым небом, День журналиста в Украине

Сегодня, шестого июня, все любители кино могут присоединиться к празднованию Дня кинотеатра под открытым небом, пишет УНН.

Именно в этот день в 1933 году обычный американский менеджер по продажам автомобилей Ричард Холлингсхед открыл первый в мире кинотеатр под открытым небом в своем родном городе Кадмен.

Перед этим мужчина долго экспериментировал над установкой экрана таким образом, чтобы его было видно из любого места на площадке для просмотра фильмов.

В августе 1932 года Холлингсхед получил патент на свое изобретение, а менее чем за месяц до открытия первого в мире кинотеатра под открытым небом вторым патентом на 17 лет закрепил свое эксклюзивное право открывать такие заведения.

Также сегодня можно отметить Международный день Тетриса. Считается, что именно шестого июня 1986 года была написана первая версия этой игры для советского компьютера "Электроника-60".

Любители игр и игрушек могут сегодня присоединиться и ко Дню Йо-Йо – простой игрушки в виде двух дисков, Объединенных осью, на которую намотана веревка. Дерганье за веревку раскручивает игрушку и законами инерции поворачивает обратно.

По некоторым данным, Йо-Йо появилось еще в Древнем Китае тысячу лет до нашей эры.

Производить эту игрушку в промышленных масштабах начали в США в 20-х годах ХХ века.

В Украине сегодня свое профессиональное отмечают журналисты. Дата была установлена указом президента Украины в 1994 году в честь того, что в 1992 году именно 6 июня Национальный союз журналистов Украины был принят в Международную федерацию журналистов.

По состоянию на конец мая 2024 года, за время полномасштабной российской агрессии в Украине погиб 91 медийщик. 16 журналистов были убиты при исполнении профессиональных обязанностей, 9-стали гражданскими жертвами, 66 сотрудников СМИ погибли в рядах ВСУ, защищающие страну с оружием в руках.

Еще сегодня во многих странах мира проходит мероприятия по случаю Всемирного дня трансплантологии.

Цель события-чествование реципиентов, доноров и медицинских работников, внесших вклад в успех операций по трансплантации, распространение информации о донорстве и трансплантации органов.

По церковному календарю сегодня День памяти преподобного Виссариона.

Мужчина родился в Египте и с юных лет решил посвятить свою жизнь служению Господу.

За свою непоколебимую веру получил от Господа дар исцеления и удивления.

Именины шестого июня празднуют Василий, Ростислав, Юлия.