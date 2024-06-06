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6 червня: День кінотеатру під відкритим небом, День журналіста в Україні

6 червня: День кінотеатру під відкритим небом, День журналіста в Україні

Київ • УНН

 • 123180 перегляди

Саме шостого червня 1933 році звичайний американський менеджер з продажів автомобілів Річард Холлінгсхед відкрив перший у світі кінотеатр під відкритим небом у своєму рідному місті Кадмен.

Сьогодні, шостого червня, усі любителі кіно можуть долучитися до святкування Дня кінотеатру під відкритим небом, пише УНН.

Саме цього дня у 1933 році звичайний американський менеджер з продажів автомобілів Річард Холлінгсхед відкрив перший у світі кінотеатр під відкритим небом у своєму рідному місті Кадмен.

Перед цим чоловік довго експериментував над встановленням екрану таким чином, щоб його було видно з будь-якого місця на майданчику для перегляду фільмів.

У серпні 1932 року Холлінгсхед отримав патент на свій винахід, а менш ніж за місяць до відкриття першого у світі кінотеатру під відкритим небом другим патентом на 17 років закріпив своє ексклюзивне право відкривати такі заклади.

Також сьогодні можна відзначити Міжнародний день Тетріса. Вважається, що саме шостого червня 1986 року була написана перша версія цієї гри для радянського комп’ютера "Електроніка-60".

Любителі ігор та іграшок можуть сьогодні долучитися і до Дня Йо-Йо – простої іграшки у вигляді двох дисків, об’єднаних віссю, на яку намотана мотузка. Смикання за мотузку розкручує іграшку та законами інерції повертає назад.

За деякими даними, Йо-Йо з’явилося ще у Стародавньому Китаї тисячу років до нашої ери.

Виробляти цю іграшку у промислових масштабах почали в США у 20-х роках ХХ століття.

В Україні сьогодні своє професійне відзначають журналісти. Дата була встановлена указом президента України в 1994 році на честь того, що у 1992 році саме 6 червня Національна спілка журналістів України була прийнята до Міжнародної федерації журналістів.

Станом на кінець травня 2024 року, за час повномасштабної російської агресії в Україні загинув 91 медійник. 16 журналістів були вбиті під час виконання професійних обов’язків, 9 – стали цивільними жертвами, 66 співробітників ЗМІ загинули у лавах ЗСУ, захищаючі країну зі зброєю в руках.

Ще сьогодні у багатьох країнах мсвіту відбувається заходи з нагоди Всесвітнього дня трансплантології.

Мета події – вшановування реципієнтів, донорів і медичних працівників, які зробили внесок в успіх операцій з трансплантації, поширення інформації про донорство та трансплантацію органів.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті преподобного Віссаріона.

Чоловік народився у Єгипті і з юних років вирішив присвятити своє життя служінню Господу.

За свою непохитну віру отримав від Господа дар зцілення та дивотворення.

Іменини шостого червня святкують Василь, Ростислав, Юлія.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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