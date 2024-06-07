"Взрывы услышал весь город": в оккупированном Луганске сообщили о "прилете"

Во временно оккупированном Луганске сообщают о "прилете", взрывы услышал весь город, сообщили журналист Денис Казанский и движение "АТЕШ" в пятницу, пишет УНН.

Детали

"В Луганске прилет по военной базе вс россии. Весь город услышал взрывы. Поднимается дым", - написал Казанский в Telegram.

Движение "АТЕШ" сообщило в Telegram, что их агент из Луганска "сообщает о хорошем прилете по нефтебазе и большом пожаре в районе Острой Могилы".

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