В Крыму во время ночной атаки повреждены 2 РЛС захватчиков - росСМИ

Во временно оккупированном Крыму две радиолокационные станции оккупантов были повреждены в результате атаки на воинскую часть в селе мысовое в ночь на 7 июня. Кроме того, там якобы получил ранения один военнослужащий рф. Об этом пишет ASTRA, передает УНН.

Детали

По данным издания, 2 РЛС несущественно повреждены в результате ночной атаки беспилотников на воинскую часть в селе мысовое в Ленинском районе Крыма. Также там якобы один военнослужащий вс рф получил ранение.

Дополнение

Ранее в минобороны рф отчитались, что за ночь над Крымом сбили 11 беспилотников.

В мо рф указали, что в целом российские военные в течение ночи сбили и перехватили 28 украинских беспилотников. 11 дронов якобы сбили над Крымом, 8 - на акваторией Азовского моря, 6 беспилотников нейтрализовали над территорией краснодарского края, 2 - над белгородской областью, 1 - над территорией оостовской области.

россияне не могут охранять Крымский мост с моря, потому что нечем - Плетенчук