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У Криму під час нічної атаки пошкоджено 2 РЛС загарбників - росЗМІ

У Криму під час нічної атаки пошкоджено 2 РЛС загарбників - росЗМІ

Київ • УНН

 • 22646 перегляди

У тимчасово окупованому Криму дві радіолокаційні станції окупантів були пошкоджені і один російський військовослужбовець отримав поранення в результаті нічної атаки на військову частину в селі мисове.

У тимчасово окупованому Криму дві радіолокаційні станції окупантів були пошкоджені внаслідок атаки на військову частину в селі мисове у ніч на 7 червня. Крім того, там нібито отримав поранення один військовослужбовець рф. Про це пише ASTRA, передає УНН.

Деталі

За даними видання, 2 РЛС неістотно пошкоджено внаслідок нічної атаки безпілотників на військову частину в селі мисове в ленінському районі Криму.  Також там буцімто один військовослужбовець зс рф зазнав поранення.

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Доповнення

Раніше в міноборони рф відзвітували що за ніч над Кримом збили 11 безпілотників.

В мор ф вказали, що загалом російські військові протягом ночі збили і перехопили 28 українських безпілотників. 11 дронів буцімто збили над Кримом, 8 - над акваторією Азовського моря, 6 безпілотників нейтралізували над територією краснодарського краю, 2 - над бєлгородською областю, 1 - над територією ростовської області.

росіяни не можуть охороняти Кримський міст з моря, бо немає чим - Плетенчук06.06.24, 10:16 • 31023 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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