"Вибухи почуло все місто": в окупованому Луганську повідомили про "приліт"
Київ • УНН
У тимчасово окупованому Луганську повідомляють про вибухи та пожежу.
У тимчасово окупованому Луганську повідомляють про "приліт", вибухи почуло все місто, повідомили журналіст Денис Казанський та рух "АТЕШ" у п'ятницю, пише УНН.
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"У Луганську приліт по військовій базі зс росії. Усе місто почуло вибухи. Піднімається дим", - написав Казанський у Telegram.
Рух "АТЕШ" повідомив у Telegram, що їхній агент з Луганська "повідомляє про гарний приліт по нафтобазі та велику пожежу в районі Гострої Могили".
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