В Украине стартовал Нацотбор на Детское Евровидение-2024

В Украине стартовал прием заявок на участие в национальном отборе на Детское Евровидение-2024. об этом пишет УНН со ссылкой на "Суспільне".

Детали

В этом году прием заявок будет происходить по упрощенным правилам: иметь авторскую песню исполнителям теперь не обязательно.

Чтобы принять участие в отборе и получить возможность представить Украину на большой сцене Детского Евровидения-2024 достаточно записать два кавера на популярные песни и личное видеопредставление.

Отмечается, что подать на рассмотрение дополнительную авторскую песню можно по желанию, однако на возможность пройти до следующего этапа отбора эта опция никак не повлияет.

Заявки принимаются через форму на отдельном сайте с 5 июня по 3 июля включительно. Оформить заявку можно по ссылке.

Музыкальным продюсером отбора уже во второй раз стала певица и автор песен Светлана Тарабарова. Финал национального отбора на "Детское Евровидение 2024" состоится в сентябре в онлайн-формате.

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Дополнение

Суспильне также предоставило условия участия в Национальном отборе на "Детское Евровидение 2024":

Участие в Нацотборе могут принять дети в возрасте от 9 до 14 лет. Как и в предыдущие годы, к участию в отборе допускаются как сольные исполнители, так и группы, состав которых не превышает 6 человек.

Нынешняя заявка на участие в Нацотборе состоит из видеозаписей живого исполнения двух кавер версий популярных песен в разных стилях и видеовизитовки с представлением юного артиста.

По желанию участники могут подать на рассмотрение дополнительную авторскую песню: при этом допускаются демоверсии, которые, в случае прохождения в финал, будут дорабатываться. подача авторской песни не влияет на возможность прохождения участника до следующего этапа отбора — это скорее дополнительная возможность.

В случае представления участником дополнительной авторской песни требованиями предусмотрен хронометраж от 2,5 до 3 минут. Кроме того, песня не должна быть обнародована до 1 мая 2024 года, а ее текст должен быть как минимум на 60% украиноязычным.

К 25 июля по результатам общенационального предварительного отбора будет сформировано 15 участников, которые примут участие в летней "звездной школе".

По результатам обучения в "звездной школе" и консультаций с экспертами будет выбрано шесть финалистов Нацотбора, поэтому будет происходить подготовка песен, с которыми участники выступят в финале.

К выбору представителя Украины на" Детском Евровидении " в финале отбора присоединятся три члена жюри и зрители.

Напомним

22-й песенный конкурс "Детское Евровидение" в конце этого года состоится в Испании. однако город-хозяин и точная дата проведения конкурса еще не объявлены.