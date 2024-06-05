В Україні стартував нацвідбір на Дитяче Євробачення-2024

В Україні стартував прийом заявок на участь у національному відборі на Дитяче Євробачення-2024. Про це пише УНН з посиланням на Суспільне.

Деталі

Цьогоріч прийом заявок відбуватиметься за спрощеними правилами: мати авторську пісню виконавцям тепер не обов’язково.

Щоб узяти участь у відборі й отримати можливість представити Україну на великій сцені Дитячого Євробачення-2024 достатньо записати два кавери на популярні пісні й особисте відеопредставлення.

Зазначається, що подати на розгляд додаткову авторську пісню можна за бажанням, однак на можливість пройти до наступного етапу відбору ця опція ніяк не вплине.

Заявки приймаються через форму на окремому сайті з 5 червня по 3 липня включно. Оформити заявку можна за посиланням.

Музичною продюсеркою відбору вже вдруге стала співачка й авторка пісень Світлана Тарабарова.

Фінал Національного відбору на "Дитяче Євробачення 2024" відбудеться у вересні в онлайн-форматі.

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Доповнення

Суспільне також надало умови участі в Національному відборі на "Дитяче Євробачення 2024":

Участь у Нацвідборі можуть взяти діти віком від 9 до 14 років. Як і в попередні роки, до участі у відборі допускаються як сольні виконавці, так і гурти, склад яких не перевищує 6 осіб.

Цьогорічна заявка на участь у Нацвідборі складається з відеозаписів живого виконання двох каверверсій популярних пісень у різних стилях та відеовізитівки з представленням юного артиста.

За бажанням учасники можуть подати на розгляд додаткову авторську пісню: при цьому допускаються демоверсії, які, в разі проходження до фіналу, будуть доопрацьовуватися. Подання авторської пісні не впливає на можливість проходження учасника до наступного етапу відбору — це радше додаткова можливість.

У разі подання учасником додаткової авторської пісні вимогами передбачений хронометраж від 2,5 до 3 хвилин. Крім того, пісня не повинна бути оприлюдненою до 1 травня 2024 року, а її текст має бути щонайменше на 60% українськомовним.

До 25 липня за результатами загальнонаціонального попереднього відбору буде сформовано лонгліст до 15 учасників, які візьмуть участь у літній "зірковій школі".

За результатами навчання у "зірковій школі" та консультацій з експертами буде обрано шість фіналістів Нацвідбору, відтак відбуватиметься підготовка пісень, з якими учасники виступлять у фіналі.

До вибору представника України на "Дитячому Євробаченні" у фіналі відбору долучаться три члени журі та глядачі.

Нагадаємо

22-й пісенний конкурс "Дитяче Євробачення" наприкінці цього року відбудеться в Іспанії. Проте місто-господар і точна дата проведення конкурсу ще не оголошені.