"Зарабатывала" на уклонянтах до 100 тыс. долларов: за экс-нардепку Ирину Сысоенко внесли залог в более 900 тыс. грн

За бывшую народную депутатку, которую подозревают в организации массового изготовления и продажи фиктивных документов о получении группы инвалидности из-за профессиональных заболеваний, в размере более 900 тыс. грн. об этом журналисту УНН сообщила годовщина офиса Генпрокурора Надежда Максимец.

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о народном депутате Ирине Сысоенко.

На вопрос, действительно ли за бывшую народную депутатку внесли залог в размере 904 тыс. грн, Максимец ответила: "По имеющейся информации, да".

Максимец сообщила, что подозреваемой по ходатайству прокурора была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в максимально возможном размере - более 900 тыс. грн.

"При этом в случае внесения залога на подозреваемую суд возложил ряд обязанностей, среди которых являться по вызову к следователю, прокурору; сообщать об изменении места жительства, не общаться с участниками производства", - рассказала Максимец.

Также по ее словам, суд избрал меры пресечения еще двум подозреваемым. Посреднику - в виде содержания под стражей с залогом в почти 250 тыс. грн, и ночной домашний арест для врача. Решается вопрос об избрании мер пресечения другим подозреваемым.

Дополнение

Служба безопасности задержала бывшую народную депутатку Ирину Сысоенко, которую подозревают в причастности к масштабной схеме уклонения от мобилизации.