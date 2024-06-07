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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Зарабатывала" на уклонянтах до 100 тыс. долларов: за экс-нардепку Ирину Сысоенко внесли залог в более 900 тыс. грн

"Зарабатывала" на уклонянтах до 100 тыс. долларов: за экс-нардепку Ирину Сысоенко внесли залог в более 900 тыс. грн

Киев  •  УНН

7 июня 2024, 13:30  •  17605 просмотра

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Бывшая народная депутат Ирина Сысоенко была задержана и внесла залог в размере 904 000 гривен после того, как ее заподозрили в организации масштабной схемы по массовому изготовлению и продаже фиктивных документов об инвалидности.

За бывшую народную депутатку, которую подозревают в организации массового изготовления и продажи фиктивных документов о получении группы инвалидности из-за профессиональных заболеваний, в размере более 900 тыс. грн. об этом журналисту УНН сообщила годовщина офиса Генпрокурора Надежда Максимец.

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о народном депутате Ирине Сысоенко. 

На вопрос, действительно ли за бывшую народную депутатку внесли залог в размере 904 тыс. грн, Максимец ответила: "По имеющейся информации, да".

Максимец сообщила, что подозреваемой по ходатайству прокурора была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в максимально возможном размере - более 900 тыс. грн.

"При этом в случае внесения залога на подозреваемую суд возложил ряд обязанностей, среди которых являться по вызову к следователю, прокурору; сообщать об изменении места жительства, не общаться с участниками производства", - рассказала Максимец.

Также по ее словам,  суд избрал меры пресечения еще двум подозреваемым. Посреднику - в виде содержания под стражей с залогом в почти 250 тыс. грн, и ночной домашний арест для врача. Решается вопрос об избрании мер пресечения другим подозреваемым.

Дополнение

Служба безопасности задержала  бывшую народную депутатку Ирину Сысоенко, которую подозревают в причастности к масштабной схеме уклонения от мобилизации.   

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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