"Заробляла" на ухилянтах до 100 тис. доларів: за екснардепку Ірину Сисоєнко внесли заставу в понад 900 тис. грн
Київ • УНН
Колишня народна депутатка Ірина Сисоєнко була затримана і внесла заставу в розмірі 904 000 гривень після того, як її запідозрили в організації масштабної схеми з масового виготовлення та продажу фіктивних документів про інвалідність.
За колишню народну депутатку, яку підозрюють в організації масового виготовлення та продажу фіктивних документів про отримання групи інвалідності через професійні захворювання, в розмірі понад 900 тис. грн. Про це журналісту УНН повідомила речниця Офісу Генпрокурора Надія Максимець.
Як стало відомо УНН з власних джерел, йдеться про ню народну депутатку Ірину Сисоєнко.
На запитання, чи за колишню народну депутатку внесли заставу в розмірі 904 тис. грн, Максимець відповіла: "За наявною інформацією, так".
Максимець повідомила, що підозрюваній за клопотанням прокурора був обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у максимально можливому розмірі - понад 900 тис. грн.
"При цьому, у разі внесення застави, на підозрювану суд поклав низку обов’язків, серед яких з’являтися за викликом до слідчого, прокурора; повідомляти про зміну місця проживання, не спілкуватися з учасниками провадження", - розповіла Максимець.
Також за її словами, суд обрав запобіжні заходи ще двом підозрюваним. Посереднику - у вигляді тримання під вартою з заставою у майже 250 тис грн, та нічний домашній арешт для лікарки. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів іншим підозрюваним.
Доповнення
Служба безпеки затримала колишню народну депутатку Ірину Сисоєнку, яку підозрюють у причетності до масштабної схему ухилення від мобілізації.