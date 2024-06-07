Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных

Украинская и российская стороны договорились, что будут продолжать программу взаимного посещения военнопленных и программу получения писем, как от родственников, так и от военнопленных. Об этом журналисту УНН сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Она (практика – ред.) продолжается, и я могу официально заявить, что у меня состоялось вчера общение, обсуждение и мы договорились, что мы продолжаем программу взаимного посещения военнопленных, мы продолжаем программу получения писем, как от родственников, так и от военнопленных, и мы ими обмениваемся рассказал Лубинец.

Он напомнил, что российская сторона передала украинской 210 писем от граждан Украины (военнопленных и гражданских задержанных).

"Два дня назад я публично сообщил, что я от (российского омбудсмена татьяны – ред.) москальковой получил 210 листовок от военнопленных, эти листовки уже получили семьи", - сказал Лубинец.

Кроме того, он отметил, что с российской стороной договорено о продлении программы обмена теплыми вещами, лекарствами для военнопленных.

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Дополнение

Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Дмитрию Лубинцу ни разу российская сторона не передавала никакие списки украинских военнопленных для процедуры верификации, в том числе и о заявленных путиным якобы 6 465 пленных тоже не поступало информации.