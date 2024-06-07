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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
  •  34074 просмотра

Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных

Эксклюзив
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
  •  46048 просмотра

Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков

Эксклюзив
Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков
  •  65412 просмотра

Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков

Эксклюзив
Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат
  •  71044 просмотра

Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат

Эксклюзив
Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА
  •  75882 просмотра

Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА

Эксклюзив
СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат
  •  64938 просмотра

СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат

Эксклюзив
Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб
  •  70836 просмотра

Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб

Эксклюзив
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
  •  113782 просмотра

Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел

Эксклюзив
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
  •  111350 просмотра

В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"

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Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
6 июня 2024, 12:09  •  113698 просмотра

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Байден извинился перед Зеленским за задержку с принятием американской помощи

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"Целили на наши критические, энергетические объекты инфраструктуры": Евлаш о ночной атаке рф

"Целили на наши критические, энергетические объекты инфраструктуры": Евлаш о ночной атаке рф

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Экс-заместитель командира бригады имени Черных Запорожцев теперь работает в Киевской ОГА: будет повышать обороноспособность региона

Экс-заместитель командира бригады имени Черных Запорожцев теперь работает в Киевской ОГА: будет повышать обороноспособность региона

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Послы ЕС обсудят переговорные рамки о вступлении Украины и Молдовы 12 июня - Euractiv

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Публикации

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На уровень долларового миллионера: агрокомпания экс-регионала и бывшего секретаря СНБО разрушает сельскую дорогу, и не горит желанием ее ремонтировать

На уровень долларового миллионера: агрокомпания экс-регионала и бывшего секретаря СНБО разрушает сельскую дорогу, и не горит желанием ее ремонтировать

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Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных

Украина и в договорились продолжить программу взаимных визитов к военнопленным, обмена письмами от родственников и заключенных, а также обмена теплой одеждой и медикаментами для военнопленных.

Общество •   •  30581 просмотра
Эксклюзив
Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных

Mirage 2000-современные и эффективные самолеты, но F - 16 для Украины сейчас является приоритетным типом, - Евлаш

Mirage 2000-это современный и эффективный самолет, но приоритетным типом для Украины остается F-16, который, как ожидается, вскоре прибудет с ракетами для эффективного выполнения боевых задач.

Война •   •  10069 просмотра
Mirage 2000-современные и эффективные самолеты, но F - 16 для Украины сейчас является приоритетным типом, - Евлаш

Байден извинился перед Зеленским за задержку с принятием американской помощи

Байден извинился перед Зеленским за задержку с принятием пакета помощи из-за противодействия консервативных республиканцев в Конгрессе.

Война •   •  10065 просмотра
Байден извинился перед Зеленским за задержку с принятием американской помощи

"Целили на наши критические, энергетические объекты инфраструктуры": Евлаш о ночной атаке рф

Силы ПВО Украины сбили 48 ударных беспилотников и 5 крылатых ракет во время российского авиаудара по критически важным объектам энергетической инфраструктуры в нескольких регионах.

Война •   •  8413 просмотра
"Целили на наши критические, энергетические объекты инфраструктуры": Евлаш о ночной атаке рф

Один фортификационный "зуб дракона" стоит от 1600 грн до 2200 грн - анализ Prozorro

Регионы Украины активно укрепляют границы бетонными заграждениями - "зубы дракона". Участники рынка объясняют, что сегодня нет стабильной цены так называемые "зубы дракона", ведь ситуация постоянно меняется из-за массовых заказов регионов и мобилизации, которая уменьшила количество работников.

Война •   •  8158 просмотра
Один фортификационный "зуб дракона" стоит от 1600 грн до 2200 грн - анализ Prozorro

Экс-заместитель командира бригады имени Черных Запорожцев теперь работает в Киевской ОГА: будет повышать обороноспособность региона

Дмитрий Кучеря, бывший заместитель командира 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, назначен новым заместителем председателя Киевской областной государственной администрации для повышения обороноспособности региона и эффективного противодействия российской агрессии.

Война •   •  9018 просмотра
Экс-заместитель командира бригады имени Черных Запорожцев теперь работает в Киевской ОГА: будет повышать обороноспособность региона

Послы ЕС обсудят переговорные рамки о вступлении Украины и Молдовы 12 июня - Euractiv

Ожидается, что послы ЕС официально обсудят рамки переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС в следующую среду, 12 июня, после того, как Европейская комиссия подтвердила, что обе страны внедрили необходимые реформы для начала официальных переговоров о вступлении.

политика •   •  8971 просмотра
Послы ЕС обсудят переговорные рамки о вступлении Украины и Молдовы 12 июня - Euractiv

Зеленский подписал соглашение о создании в Украине филиала оборонной компании KNDS

Франко-немецкий оружейный концерн KINDS договорился с президентом Украины Зеленским об открытии в Украине дочернего предприятия по производству военной техники, запасных частей и боеприпасов для украинских сил обороны.

Война •   •  8920 просмотра
Зеленский подписал соглашение о создании в Украине филиала оборонной компании KNDS

Экс-нардеп Ирину Сысоенко задержали по делу о фиктивном изготовлении документов для "уклонистов" - источник

Ирина Сысоенко была задержана за организацию масштабной схемы изготовления поддельных документов об инвалидности, чтобы помочь уклонистам избежать мобилизации.

Криминал и ЧП •   •  8514 просмотра
Экс-нардеп Ирину Сысоенко задержали по делу о фиктивном изготовлении документов для "уклонистов" - источник

Департамент внутренней безопасности идентифицировал 25 предателей из оккупированной части Запорожья

25 предателей из оккупированной Запорожской области добровольно вступили в ряды российской полиции и получили российские паспорта, им грозит до 15 лет тюремного заключения за сотрудничество.

Война •   •  9940 просмотра
Департамент внутренней безопасности идентифицировал 25 предателей из оккупированной части Запорожья