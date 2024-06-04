Издевательства над военнопленными: Лубинец обратился к москальковой для открытия дела против солдат рф

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к российскому Омбудсмен татьяне москальковой, чтобы она требовала открытия уголовного производства российскими правоохранителями против российских солдат, которые издевались над украинскими военнопленными на Харьковском направлении. Об этом он сообщил в эфире телемарафона, передает Корреспондент УНН.

Я официально обратился к москальковой с тем, чтобы она требовала открытия уголовного производства российскими правоохранителями против российских солдат. Сейчас это звучит как ерунда. Я не верю, что это будет сделано, но согласно Женевских конвенций правоохранители страны должны открывать уголовное производство. Понятно, что после того, как мы получим - если получим ответ, он будет наверняка отрицательным для нас, но россияне в очередной раз подтвердят, что не открытие уголовных производств против своих солдат - это уже нарушение правоохранителями рф тоже международного гуманитарного права, - рассказал Лубинец.

Детали

Он отметил, что до этого Украина не использовала подобные механизмы.

"Мы будем информировать международных партнеров о реакции рф", - добавил Лубинец.

Дополнение

Прокуратура начала производство по факту жестокого обращения с украинскими военнопленными на Харьковском направлении после опубликованного в соцсетях видео с издевательствами над украинскими бойцами.

Уполномоченный ВР по правам человека обратился с официальными письмами в МККК и ООН, чтобы они задокументировали факты издевательства военных рф над украинскими пленными на Харьковском направлении.