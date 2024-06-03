Знущання з українськими полоненими на Харківському напрямку: прокуратура розпочала розслідування
Київ • УНН
Прокуратура почала розслідування за фактом жорстокого поводження і знущань над українськими військовополоненими з боку російських військ на Харківському напрямку після того, як з'явилося відео, на якому російські військовослужбовці завдають тілесних ушкоджень, імітують страти і змушують українських військовополонених співати гімн СРСР.
Прокуратура розпочала провадження за фактом жорстокого поводження з українськими військовополоненими на Харківському напрямку після опублікованого в соцмережах відео зі знущаннями з українських бійців. Про це повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора, передає УНН.
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)
Під час моніторингу соціальних мереж, прокурори виявили відео, на якому зафіксовано жорстоке поводження з українськими військовими з боку окупантів на Харківському напрямку.
На відео видно, як російські військові завдають українським бійцям тілесних ушкоджень, а також імітують страту шляхом пострілу з автоматичної зброї біля голови одного з військовополонених.
Крім того, на відеоролику окупанти застосовують до українських оборонців психологічний тиск, змушуючи співати гімн СРСР.
"Такі дії є порушенням Женевських конвенцій, згідно з якими військовополонені мають право на гуманне ставлення", - вказали в Офісі Генпрокурора.
Наразі вживаються заходи, спрямовані на встановлення потерпілих та військовослужбовців зс рф.
Досудове розслідування здійснює управління СБУ в Харківській області.
Доповнення
Уповноважений ВР з прав людини звернувся з офіційними листами до МКЧХ та ООН, аби вони задокументували факти знущання військових рф з українських полонених на Харківському напрямку.