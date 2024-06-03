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Знущання з українськими полоненими на Харківському напрямку: прокуратура розпочала розслідування

Знущання з українськими полоненими на Харківському напрямку: прокуратура розпочала розслідування

Київ • УНН

 • 26599 перегляди

Прокуратура почала розслідування за фактом жорстокого поводження і знущань над українськими військовополоненими з боку російських військ на Харківському напрямку після того, як з'явилося відео, на якому російські військовослужбовці завдають тілесних ушкоджень, імітують страти і змушують українських військовополонених співати гімн СРСР.

Прокуратура розпочала провадження за фактом жорстокого поводження з українськими військовополоненими на Харківському напрямку після опублікованого в соцмережах відео зі знущаннями з українських бійців. Про це повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора, передає УНН

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)

- йдеться у повідомленні ОГП.

Під час моніторингу соціальних мереж, прокурори виявили відео, на якому зафіксовано жорстоке поводження з українськими військовими з боку окупантів на Харківському напрямку.

На відео видно, як російські військові завдають українським бійцям тілесних ушкоджень, а також імітують страту шляхом пострілу з автоматичної зброї біля голови одного з військовополонених.

Крім того, на відеоролику окупанти застосовують до українських оборонців психологічний тиск, змушуючи співати гімн СРСР.

"Такі дії є порушенням Женевських конвенцій, згідно з якими військовополонені мають право на гуманне ставлення", - вказали в Офісі Генпрокурора. 

Наразі вживаються заходи, спрямовані на встановлення потерпілих та військовослужбовців зс рф.

Досудове розслідування здійснює управління СБУ в Харківській області. 

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Доповнення 

Уповноважений ВР з прав людини звернувся з офіційними листами до МКЧХ та ООН, аби вони задокументували факти знущання військових рф з українських полонених на Харківському напрямку.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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