Издевательства с украинскими пленными на Харьковском направлении: прокуратура начала расследование

Прокуратура начала производство по факту жестокого обращения с украинскими военнопленными на Харьковском направлении после опубликованного в соцсетях видео с издевательствами над украинскими бойцами. Об этом сообщили в пресс службе офиса Генпрокурора, передает УНН.

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) - говорится в сообщении ОГП.

Во время мониторинга социальных сетей, прокуроры обнаружили видео, на котором зафиксировано жестокое обращение с украинскими военными со стороны оккупантов на Харьковском направлении.

На видео видно, как российские военные наносят украинским бойцам телесные повреждения, а также имитируют казнь путем выстрела из автоматического оружия возле головы одного из военнопленных.

Кроме того, на видеоролике оккупанты применяют к украинским защитникам психологическое давление, заставляя петь гимн СССР.

"Такие действия являются нарушением Женевских конвенций, согласно которым военнопленные имеют право на гуманное отношение", - указали в офисе Генпрокурора.

Сейчас принимаются меры, направленные на установление пострадавших и военнослужащих вс рф.

Досудебное расследование осуществляет управление СБУ в Харьковской области.

Дополнение

Уполномоченный ВР по правам человека обратился с официальными письмами в МККК и ООН, чтобы они задокументировали факты издевательства военных рф над украинскими пленными на Харьковском направлении.