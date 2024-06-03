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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Издевательства с украинскими пленными на Харьковском направлении: прокуратура начала расследование

Издевательства с украинскими пленными на Харьковском направлении: прокуратура начала расследование

Киев  •  УНН

3 июня 2024, 07:58  •  8512 просмотра

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Прокуратура начала расследование по факту жестокого обращения и издевательств над украинскими военнопленными со стороны российских войск на Харьковском направлении после того, как появилось видео, на котором российские военнослужащие наносят телесные повреждения, имитируют казни и заставляют украинских военнопленных петь гимн СССР.

Прокуратура начала производство по факту жестокого обращения с украинскими военнопленными на Харьковском направлении после опубликованного в соцсетях видео с издевательствами над украинскими бойцами. Об этом сообщили в пресс службе офиса Генпрокурора, передает УНН

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)

- говорится в сообщении ОГП.

Во время мониторинга социальных сетей, прокуроры обнаружили видео, на котором зафиксировано жестокое обращение с украинскими военными со стороны оккупантов на Харьковском направлении.

На видео видно, как российские военные наносят украинским бойцам телесные повреждения, а также имитируют казнь путем выстрела из автоматического оружия возле головы одного из военнопленных.

Кроме того, на видеоролике оккупанты применяют к украинским защитникам психологическое давление, заставляя петь гимн СССР.

"Такие действия являются нарушением Женевских конвенций, согласно которым военнопленные имеют право на гуманное отношение", - указали в офисе Генпрокурора. 

Сейчас принимаются меры, направленные на установление пострадавших и военнослужащих вс рф.

Досудебное расследование осуществляет управление СБУ в Харьковской области. 

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Дополнение 

Уполномоченный ВР по правам человека обратился с официальными письмами в МККК и ООН, чтобы они задокументировали факты издевательства военных рф над украинскими пленными на Харьковском направлении.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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