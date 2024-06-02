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Омбудсмен звернувся до ООН і Червоного Хреста щодо нових фактів знущань з українських полонених

Омбудсмен звернувся до ООН і Червоного Хреста щодо нових фактів знущань з українських полонених

Київ • УНН

 • 52291 перегляди

Омбудсмен звернулася до ООН і Червоного Хреста з проханням задокументувати факти знущань і жорстокого поводження з українськими військовополоненими з боку російських військових на харківському напрямку, що порушує Женевські конвенції.

Уповноважений ВР з прав людини звернувся з офіційними листами до МКЧХ та ООН, аби вони задокументували факти знущання військових РФ з українських полонених на Харківському напрямку. Про це Дмитро Лубінець повідомив у Телеграмі, передає УНН.

Деталі

Він зазначив, що мережею шириться відео, на якому російські військові знущаються з українських військовополонених. За попередньою інформацією, це сталося на Харківському напрямку. На відео зафіксовані побиття, приниження, погрози, імітація розстрілу.

На жаль, таке поводження з українськими військовополоненими – не виняток з правил, а звична тактика для окупантів

Уповноважений ВР з прав людини

Він констатував, що такі дії є порушенням Женевських конвенцій, згідно з якими військовополонені мають право на гуманне ставлення.

Омбудсмен наголосив, що цей випадок повинен бути зафіксований як черговий доказ порушення міжнародного гуманітарного права Російською Федерацією. Він звернувся з офіційними листами до МКЧХ та ООН, аби ці організації задокументували факт знущання.

Це стане черговим доповненням доказової бази для майбутнього трибуналу над злочинцями. Росія не дотримується жодних правил ведення війни й абсолютно не соромиться демонструвати свої жорстокі й антилюдяні дії! Світ має реагувати, аби притягнути Росію до відповідальності, інакше право сили переможе силу права!

зазначив Лубінець.

Якщо обміни військовополоненими не активізуються, Україна будуватиме четвертий табір для росіян – міністр юстиції31.05.24, 17:57 • 23538 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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