Омбудсмен звернувся до ООН і Червоного Хреста щодо нових фактів знущань з українських полонених
Київ • УНН
Омбудсмен звернулася до ООН і Червоного Хреста з проханням задокументувати факти знущань і жорстокого поводження з українськими військовополоненими з боку російських військових на харківському напрямку, що порушує Женевські конвенції.
Уповноважений ВР з прав людини звернувся з офіційними листами до МКЧХ та ООН, аби вони задокументували факти знущання військових РФ з українських полонених на Харківському напрямку. Про це Дмитро Лубінець повідомив у Телеграмі, передає УНН.
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Він зазначив, що мережею шириться відео, на якому російські військові знущаються з українських військовополонених. За попередньою інформацією, це сталося на Харківському напрямку. На відео зафіксовані побиття, приниження, погрози, імітація розстрілу.
На жаль, таке поводження з українськими військовополоненими – не виняток з правил, а звична тактика для окупантів
Він констатував, що такі дії є порушенням Женевських конвенцій, згідно з якими військовополонені мають право на гуманне ставлення.
Омбудсмен наголосив, що цей випадок повинен бути зафіксований як черговий доказ порушення міжнародного гуманітарного права Російською Федерацією. Він звернувся з офіційними листами до МКЧХ та ООН, аби ці організації задокументували факт знущання.
Це стане черговим доповненням доказової бази для майбутнього трибуналу над злочинцями. Росія не дотримується жодних правил ведення війни й абсолютно не соромиться демонструвати свої жорстокі й антилюдяні дії! Світ має реагувати, аби притягнути Росію до відповідальності, інакше право сили переможе силу права!
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